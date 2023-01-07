В Тюмени падчерица молотком проломила отчиму череп

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в день происшествия падчерице потерпевшего позвонила мать и сообщила о том, что ее сожитель затеял скандал. женщина 33 лет отправилась помочь родственнице.
Находясь в квартире, она стала защищать мать, после чего ссора разгорелась уже между отчимом и падчерицей. Но позже злоумышленница взяла молоток и нанесла потерпевшему несколько ударов по голове.
«По данному факту следственным отделом ОП № 8 УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 10 лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщают в УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени 6 января около 01:00 произошел конфликт между молодым человеком и таксистом. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», на парня напали с ножом, он получил ранения.
Факт нападения на тюменца подтвердили в местной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.