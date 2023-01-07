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В Тюмени падчерица молотком проломила отчиму череп

Сегодня, 03:44
Фото: 1MI

Тюменские полицейские задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью

В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен 42-летний житель местный житель с черепно-мозговой травмой.
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Тюмень

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в день происшествия падчерице потерпевшего позвонила мать и сообщила о том, что ее сожитель затеял скандал. женщина 33 лет отправилась помочь родственнице.

Находясь в квартире, она стала защищать мать, после чего ссора разгорелась уже между отчимом и падчерицей. Но позже злоумышленница взяла молоток и нанесла потерпевшему несколько ударов по голове.

«По данному факту следственным отделом ОП № 8 УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 10 лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщают в УМВД по Тюменской области.
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени 6 января около 01:00 произошел конфликт между молодым человеком и таксистом. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», на парня напали с ножом, он получил ранения.

Факт нападения на тюменца подтвердили в местной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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