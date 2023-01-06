Потасовка на Лесобазе в Тюмени: Молодой парень получил ножевые ранения

В Тюмени на Лесобазе молодой парень получил ножевые ранения в ходе потасовки

В областной столице 6 января около 01:00 произошел конфликт между молодым человеком и таксистом. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», на парня напали с ножом, он получил ранения.