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Потасовка на Лесобазе в Тюмени: Молодой парень получил ножевые ранения

Сегодня, 09:21
Фото: 1MI

В Тюмени на Лесобазе молодой парень получил ножевые ранения в ходе потасовки

В областной столице 6 января около 01:00 произошел конфликт между молодым человеком и таксистом. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», на парня напали с ножом, он получил ранения.

Факт нападения на тюменца подтвердили в местной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

«Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По словам знакомой молодого человека (Татьяна П.), всё произошло на улице Камчатской, 2 (подъезд №5).

«Приблизительно в час ночи было вызвано такси Uber. Молодой парень провожал девушку, хотел посадить в такси. Таксист подъехал, завязалась потасовка. Таксист ударил парня ножом. Попал даже по лицу», - сообщила тюменка Татьяна П. в паблике «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени грабил богатых бизнесменов из списка Forbes. Андрея Ферриса признали виновным в разбое.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#Управление МВД России по ТО#Конфликты на дороге
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