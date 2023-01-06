Потасовка на Лесобазе в Тюмени: Молодой парень получил ножевые ранения

Факт нападения на тюменца подтвердили в местной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
«Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
По словам знакомой молодого человека (Татьяна П.), всё произошло на улице Камчатской, 2 (подъезд №5).
«Приблизительно в час ночи было вызвано такси Uber. Молодой парень провожал девушку, хотел посадить в такси. Таксист подъехал, завязалась потасовка. Таксист ударил парня ножом. Попал даже по лицу», - сообщила тюменка Татьяна П. в паблике «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени грабил богатых бизнесменов из списка Forbes. Андрея Ферриса признали виновным в разбое.