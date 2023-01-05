В Тюмени убили мужчину ударом в область спины

Тюменец скончался на месте происшествия.
«Во время распития спиртных напитков в квартире дома, расположенного по улице Олимпийской в городе Тюмени, между обвиняемым 1981 года рождения и сожителем его сестры 1992 года рождения произошел конфликт. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему один удар в область спины», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Подозреваемый сознался в преступлении и рассказал о мотивах. Проводятся экспертизы.
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