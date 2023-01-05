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В Тюмени убили мужчину ударом в область спины

Сегодня, 09:24
Фото: СКР

В Тюмени на улице Олимпийской в ходе конфликта убили мужчину

В областной столице взят под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве. По данным пресс-службы СКР Тюменской области, преступление произошло 2 января на улице Олимпийской.

Тюменец скончался на месте происшествия.

«Во время распития спиртных напитков в квартире дома, расположенного по улице Олимпийской в городе Тюмени, между обвиняемым 1981 года рождения и сожителем его сестры 1992 года рождения произошел конфликт. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему один удар в область спины», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Подозреваемый сознался в преступлении и рассказал о мотивах. Проводятся экспертизы.

Ранее «Наш город» сообщал, что мать бывшего полицейского из Тобольска, осужденного за убийство, пытается добиться встречи с сыном.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Убийство#Александр Мязин
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