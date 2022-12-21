У тюменских водителей с января вырастут расходы

Хранение транспорта категорий А и М обойдется в 59,17 рублей в час (ранее 56,89 рублей), автомобили категории B и D до 3,5 тонны — 118,33 рубля в час (ранее 113,78). Транспорт категорий BE и D массой более 3,5 тонны, а также DE, C, CE — 236,66 рублей в час (ранее 227,56 рублей). Негабаритные транспортные средства — 355 рублей в час (ранее 341,34 рубля).