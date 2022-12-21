nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

У тюменских водителей с января вырастут расходы

Сегодня, 05:40
Фото: 1MI

У тюменских водителей после Нового года вырастут расходы

В Тюменской области с начала 2023 года вырастут тарифы на эвакуацию и хранение арестованного автотранспорта. Перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку подорожает с 2 тысяч 411 рублей до 2 тысяч 508 рублей.
Сюжет
Тюмень

Хранение транспорта категорий А и М обойдется в 59,17 рублей в час (ранее 56,89 рублей), автомобили категории B и D до 3,5 тонны — 118,33 рубля в час (ранее 113,78). Транспорт категорий BE и D массой более 3,5 тонны, а также DE, C, CE — 236,66 рублей в час (ранее 227,56 рублей). Негабаритные транспортные средства — 355 рублей в час (ранее 341,34 рубля).

Данные тарифы установлены для всех муниципалитетов Тюменской области за исключением Тюмени. Соответствующее распоряжение о тарифах на 2023 год региональным департаментом тарифной и ценовой политики пока не опубликовано.

На сегодняшний день в областной столице плата за перемещение задержанной машины составляет 2  тысячи 229 рублей, а один час хранения автомобиля категории B стоит 105 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2023 года стоимость проезда в городских автобусах вырастет до 30 рублей.

Жителям села под Тюменью приходится оплачивать коммуналку по двойному тарифу
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Экономика#Водители#Тарифы#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
В Тюмени произошла массовая авария. Погиб человек
Сегодня, 06:04
Власти не подумали об автомобилистах, открыв пешеходную улицу Дзержинского
Вчера, 11:29
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
19 декабря 08:11
В Тюмени седьмой день ищут пропавшего 21-летнего горожанина
Сегодня, 04:05
Оборонный концерн и тюменская компания запустят производство МПАК
Сегодня, 06:11