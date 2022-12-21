У тюменских водителей с января вырастут расходы

Хранение транспорта категорий А и М обойдется в 59,17 рублей в час (ранее 56,89 рублей), автомобили категории B и D до 3,5 тонны — 118,33 рубля в час (ранее 113,78). Транспорт категорий BE и D массой более 3,5 тонны, а также DE, C, CE — 236,66 рублей в час (ранее 227,56 рублей). Негабаритные транспортные средства — 355 рублей в час (ранее 341,34 рубля).
Данные тарифы установлены для всех муниципалитетов Тюменской области за исключением Тюмени. Соответствующее распоряжение о тарифах на 2023 год региональным департаментом тарифной и ценовой политики пока не опубликовано.
На сегодняшний день в областной столице плата за перемещение задержанной машины составляет 2 тысячи 229 рублей, а один час хранения автомобиля категории B стоит 105 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2023 года стоимость проезда в городских автобусах вырастет до 30 рублей.