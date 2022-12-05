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Жителям села под Тюменью приходится оплачивать коммуналку по двойному тарифу

Сегодня, 06:10
Фото: 1MI

Жителям села под Тюменью приходится оплачивать ЖКХ-услуги по двойному тарифу

В тюменском селе Перевалово из-за проблем с электричеством детям приходится кататься на катке по вечерам в темноте — не работает ни один из уличных фонарей. Местные жители отмечают, что низкое напряжение в сети наблюдается во всем поселке.
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Тюмень

В связи с этим счета за коммунальные услуги увеличились в два-три раза.

«Поразительно как они зарабатывают на некачественной услуге, котёл не греет как в прошлом году, потому что из-за низкого напряжения тены не нагреваются до нужной температуры. В итоге людям приходится дольше крутить котлы на 9 кВт. Если в прошлом году можно было днём ставить на 3-6 кВт и дома было тепло, то теперь для той же температуры нужно включать на 9, в итоге расход увеличивается практически в два раза, как и платежки! И это только про котёл история, плита тоже нагревается долго, соответственно время готовки увеличилось»,  — отметила Анастасия С.

В администрации Тюменского района пояснили, что с жалобами местным жителям нужно обращаться в обслуживающую организацию.

«Если нарушены условия заключенного между потребителем и поставщиком электроэнергии договора, сторона договора вправе обратиться в суд», — подчеркнули в администрации.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 декабря тарифы на услуги ЖКХ были увеличены на 9%. В среднем, сумма в платежках за двухкомнатную квартиру, в которой проживает двое жильцов, выросла на 450 рублей.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Жалобы#Электроснабжение#Россети#Тюменская область
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