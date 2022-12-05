Жителям села под Тюменью приходится оплачивать коммуналку по двойному тарифу

Жителям села под Тюменью приходится оплачивать ЖКХ-услуги по двойному тарифу

В тюменском селе Перевалово из-за проблем с электричеством детям приходится кататься на катке по вечерам в темноте — не работает ни один из уличных фонарей. Местные жители отмечают, что низкое напряжение в сети наблюдается во всем поселке.

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