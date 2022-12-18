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На тюменской трассе водителей проверяют на трезвость

Сегодня, 07:01
Фото: 1MI

На трассе Тюмень-Нижняя Тавда водителей проверяют на трезвость

Сплошную проверку водителей на трезвость устроили сегодня утром инспекторы ГИБДД на 23-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. На дежурство вышли шестнадцать сотрудников ДПС.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, инспекторы останавливали весь проезжающий транспорт.  Нетрезвых водителей выявлено не было. В ходе сплошной проверки было задержано несколько автовладельцев с тонировкой не по ГОСТ.

Водитель одной из остановленных машин отказалась выполнить требование полицейских об устранении тонировки, которое было выдано ранее. Теперь ей предстоит поездка в суд, а также ждет наказание в виде штрафа или административного ареста.

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с пятницы на субботу инспекторы ГИБДД задержали 15-летнего подростка на Lada, разъезжающего по улицам Тюмени.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Наказание#Суд#Общество#Новости тюмени#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Тюменская область#Видео
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