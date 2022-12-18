На тюменской трассе водителей проверяют на трезвость

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, инспекторы останавливали весь проезжающий транспорт. Нетрезвых водителей выявлено не было. В ходе сплошной проверки было задержано несколько автовладельцев с тонировкой не по ГОСТ.