На тюменской трассе водителей проверяют на трезвость

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, инспекторы останавливали весь проезжающий транспорт. Нетрезвых водителей выявлено не было. В ходе сплошной проверки было задержано несколько автовладельцев с тонировкой не по ГОСТ.
Водитель одной из остановленных машин отказалась выполнить требование полицейских об устранении тонировки, которое было выдано ранее. Теперь ей предстоит поездка в суд, а также ждет наказание в виде штрафа или административного ареста.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с пятницы на субботу инспекторы ГИБДД задержали 15-летнего подростка на Lada, разъезжающего по улицам Тюмени.