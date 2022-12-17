"Не знала о водительских талантах сына": в Тюмени поймали школьника на Ladа

Еще одного водителя без прав задержали накануне на улице Судоремонтной. За рулем оказался 19-летний житель Тюмени. Молодой человек пояснил, что он закончил автошколу, но права так и не получил, потому что не может сдать экзамен по вождению. Кстати, в этом году его ловят без прав уже в третий раз.