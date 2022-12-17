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"Не знала о водительских талантах сына": в Тюмени поймали школьника на Ladа

Сегодня, 06:10
Фото: ГИБДД

"Не знала о водительских талантах сына": в Тюмени поймали подростка на Ladа

15-летнего водителя-бесправника на Lada поймали сегодня под утро в Тюмени на улице Парквой инспекторы ГИБДД. Подросток порассказал, что машину он перегонял из двора дома на СТО, где подрабатывает.
Сюжет
Тюмень

Мама школьника, вызванная на место происшествия, сообщила, что не знала о том, что сын умеет водить.

Еще одного водителя без прав задержали накануне на улице Судоремонтной. За рулем оказался 19-летний житель Тюмени. Молодой человек пояснил, что он закончил автошколу, но права так и не получил, потому что не может сдать экзамен по вождению. Кстати, в этом году его ловят без прав уже в третий раз.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Федюнинского накануне ночью перевернулась на крышу Lada Priora. Водитель легковушки врезался в дорожное ограждение. В результета ДТП он получил травму ноги.

В Тюмени на Федюнинского перевернулась легковушка. Есть пострадавшие
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Наказание#Тюменская область#ГИБДД#Водители#Водительское удостоверение#Дороги#Безопасность на дорогах
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