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Часть январских пенсий доставят тюменским пенсионерам досрочно

Сегодня, 11:49
Фото: 1MI

Тюменцы получат часть январских пенсий досрочно

По информации Минтруда РФ, часть январских пенсий доставят тюменским пенсионерам досрочно. С 1 января выплаты будут осуществляться через Социальный фонд России. Для получателей все даты перечисления денег сохранятся прежними.

Если вы (например) ранее получали пенсию 5 числа каждого месяца, этот же порядок сохранится и в 2023 году.

«В преддверии новогодних праздников январские пенсии традиционно доставляются заранее. Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств попадает на выходные и праздничные дни, то деньги переведут раньше — в последних числах декабря», - сообщает Минтруд РФ.

Январские выплаты будут проиндексированы.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы рассказали об уровне пенсии, который считают достойным. На нормальную жизнь им хватит 46 тысяч рублей.

Тюменцы рассказали о пенсии мечты
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#Александр Мязин#Общество#Экономика#Деньги#Бюджеты#Трудовые пенсии#Погода
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