Часть январских пенсий доставят тюменским пенсионерам досрочно

Если вы (например) ранее получали пенсию 5 числа каждого месяца, этот же порядок сохранится и в 2023 году.
«В преддверии новогодних праздников январские пенсии традиционно доставляются заранее. Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств попадает на выходные и праздничные дни, то деньги переведут раньше — в последних числах декабря», - сообщает Минтруд РФ.
Январские выплаты будут проиндексированы.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы рассказали об уровне пенсии, который считают достойным. На нормальную жизнь им хватит 46 тысяч рублей.