Тюменцы рассказали о пенсии мечты

Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов зарегистрирован в Москве и Санкт-Петербурге (50,8 и 48,2 тысяч рублей соответственно). В топ-5 городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тысячи рублей), Тюмень (46,7 тысяч рублей) и Хабаровск (46,6 тысяч рублей).