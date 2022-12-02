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Тюменцы рассказали о пенсии мечты

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI
Тюменцы рассказали об уровне пенсии, который считают достойным. По данным аналитиков портала SuperJob, размер суммы, которой хватит на нормальную жизнь, равен 46,7 тысячам рублей.
Сюжет
Тюмень

Несколькими месяцами ранее, тюменцы считали хорошей пенсию в размере 45,3 тысяч рублей, в 2021 году — 43 тысяч рублей, в 2020 году — 39,3 тысяч рублей.

Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов зарегистрирован в Москве и Санкт-Петербурге (50,8 и 48,2 тысяч рублей соответственно). В топ-5 городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тысячи рублей), Тюмень (46,7 тысяч рублей) и Хабаровск (46,6 тысяч рублей).

В целом за последние 12 месяцев у жителей России запросы к достойному уровню пенсии по старости увеличились на 7,9%.

Раннее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на 25%  выросла медианная заработная плата.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Экономика#Пенсионеры#Исследования#Тюменская область
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