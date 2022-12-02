Тюменцы рассказали о пенсии мечты

Несколькими месяцами ранее, тюменцы считали хорошей пенсию в размере 45,3 тысяч рублей, в 2021 году — 43 тысяч рублей, в 2020 году — 39,3 тысяч рублей.
Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов зарегистрирован в Москве и Санкт-Петербурге (50,8 и 48,2 тысяч рублей соответственно). В топ-5 городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тысячи рублей), Тюмень (46,7 тысяч рублей) и Хабаровск (46,6 тысяч рублей).
В целом за последние 12 месяцев у жителей России запросы к достойному уровню пенсии по старости увеличились на 7,9%.
Раннее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на 25% выросла медианная заработная плата.