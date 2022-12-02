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В Тюмени назвали самые дорогие вакансии. Платить готовы по 300 тысяч рублей

Сегодня, 07:53
Фото: 1MI

У жителей Тюменской области растут зарплаты

В Тюменской области растет медианная заработная плата. На сегодняшний день показатель составляет от 45 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, в зависимости от сферы деятельности.
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Тюмень

По данным аналитиков «Авито Работа», за последние двенадцать месяцев медианные заработки увеличились на 25%. Самые высокие зарплаты предлагают в сферах автобизнеса, стоматологии, ресторанного бизнеса.

К примеру, врачу-стоматологу в Тюмени готовы платить от 180 до 250 тысяч рублей, а стоматологу-ортопеду от 350 тысяч рублей. Правда, опыт работы должен быть не менее пяти лет.

Шеф-повару одной из популярных пиццерий Тюмени обещают ежемесячно платить до 150 тысяч рублей. Обязательные условия для будущих соискателей — опыт работы не менее десяти лет, знание стилей различных кухонь, организаторские способности.

Каменщикам готовы платить в Тюмени до 500 тысяч рублей, водителям большегрузной спецтехники (автокрана, трубоукладчика) от 300 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 декабря на 9% выросли цены на услуги ЖКХ. Следующее повышение тарифов запланировано на 1 июля 2024 года.

В Тюмени за год сахар подорожал почти на 23%
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#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Вакансии#Рабочие вакансии#Зарплата#Средняя зарплата#Тюмень#Новости тюмени#Тюменская область
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