В Тюмени назвали самые дорогие вакансии. Платить готовы по 300 тысяч рублей

По данным аналитиков «Авито Работа», за последние двенадцать месяцев медианные заработки увеличились на 25%. Самые высокие зарплаты предлагают в сферах автобизнеса, стоматологии, ресторанного бизнеса.
К примеру, врачу-стоматологу в Тюмени готовы платить от 180 до 250 тысяч рублей, а стоматологу-ортопеду от 350 тысяч рублей. Правда, опыт работы должен быть не менее пяти лет.
Шеф-повару одной из популярных пиццерий Тюмени обещают ежемесячно платить до 150 тысяч рублей. Обязательные условия для будущих соискателей — опыт работы не менее десяти лет, знание стилей различных кухонь, организаторские способности.
Каменщикам готовы платить в Тюмени до 500 тысяч рублей, водителям большегрузной спецтехники (автокрана, трубоукладчика) от 300 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 декабря на 9% выросли цены на услуги ЖКХ. Следующее повышение тарифов запланировано на 1 июля 2024 года.