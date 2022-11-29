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В Тюмени за год сахар подорожал почти на 23%

Сегодня, 06:20
Фото: 1MI

В Тюмени подорожали сахар и сладости

В Тюменской области за год цена на сахар выросла на 22,8%, сладости и кондитерию — на 20,6%, сливочное масло и мучные изделия — на 18,7% и 17,8% соответственно. Такие данные представил Тюменьстат.
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Тюмень

По данным ведомства, также значительно увеличилась стоимость рыбы и морепродуктов, сыра, молочной продукции и алкогольных напитков  — от 10% до 13,7%. На 4,4 -6,5% увеличились за год цены на крупы, на колбасу и птицу. При этом овощи подешевели по сравнению с декабрем 2021 года на 10%.

За последнюю неделю в Тюменской области на 33 рубля, до 913 рублей за килограмм, подорожали сыры, на 27 рублей выросла стоимость вареной колбасы. А вот сливочное масло подешевело более, чем на 130 рублей за килограмм. На 75 рублей снизились цены на рыбу, на творог (на 88 рублей). Также подешевели сметана, говядина, чай, сосиски, макароны — цены на эти продукты снизились от 20 до 56 рублей.

Что касается, непродовольственных товаров, то с начала года подорожала бытовая химия, ткани, бытовая техника, лекарственные средства, стройматериалы — от 1% до 15,6%. Услуги туризма выросли в цене на 46%, медицинские услуги — на 10%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшее время цены на кофе увеличатся на 15% из-за роста стоимости сырья.

Работники тюменских заведений рассказали, как изменятся цены на кофе
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#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Деньги#Тюмень#Тюменская область#Заработная плата#Рост цен
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