В Тюмени за год сахар подорожал почти на 23%

За последнюю неделю в Тюменской области на 33 рубля, до 913 рублей за килограмм, подорожали сыры, на 27 рублей выросла стоимость вареной колбасы. А вот сливочное масло подешевело более, чем на 130 рублей за килограмм. На 75 рублей снизились цены на рыбу, на творог (на 88 рублей). Также подешевели сметана, говядина, чай, сосиски, макароны — цены на эти продукты снизились от 20 до 56 рублей.