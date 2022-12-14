В центре Тюмени здания Следственного комитета будут охранять за 6 млн рублей

Согласно приложению №1 закупки 0167100004122000012 от 12 декабря, посты круглосуточной охраны появятся на улице Шиллера (дом №44) и Пермякова, 5. Ещё один двенадцати часовой пост поставят в здании на улице Луначарского, 57/1, в рабочие дни с 08.00 до 20.00 часов. Общий объём оказываемых услуг должен составить 28 464 часов.