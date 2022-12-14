nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В центре Тюмени здания Следственного комитета будут охранять за 6 млн рублей

Сегодня, 12:50
Фото: Яндекс Карты

Здания Следственного комитета в центре Тюмени будут охранять за 6 млн рублей

Здания Следственного комитета РФ по Тюменской области будут охранять за 6,7 млн рублей. По данным сайта Госзакупки, охрана объектов будет осуществляться с 19.12.2023 по 30.11.2024 (включительно).

Согласно приложению №1 закупки 0167100004122000012 от 12 декабря, посты круглосуточной охраны появятся на улице Шиллера (дом №44) и Пермякова, 5. Ещё один двенадцати часовой пост поставят в здании на улице Луначарского, 57/1, в рабочие дни с 08.00 до 20.00 часов. Общий объём оказываемых услуг должен составить 28 464 часов.

Заявки на электронный аукцион принимаются до 23 декабря.

В ноябре «Наш город» сообщал, что десятки млн рублей выделено на охрану школ и детсадов Тюмени. Для этих целей только детскому саду №85 выделят 3,4 млн рублей (24 352 часа).

Десятки млн рублей выделено на охрану школ и детсадов Тюмени
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Деньги#Бюджеты#СКР#Вневедомственная охрана#Пост#Александр Мязин
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
Сегодня, 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
Сегодня, 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
Сегодня, 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
Сегодня, 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
Сегодня, 08:09