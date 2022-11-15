Десятки млн рублей выделено на охрану школ и детсадов Тюмени

Согласно лоту № 32211820297, 3,3 млн рублей выделяется на охрану лицея №93 (оказание услуг в размере 17 520 часов). Школе №9 на эти же цели выделено почти 8 млн рублей (18 980 часов).
Для охраны детского сада №85 планируется потратить уже 3,4 млн рублей (24 352 часа). Подобные аукционы проводятся для детсада № 60 (3 млн рублей) и № 125 (3,5 млн).
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что охрана тюменских ведомств обойдется в 59 млн рублей. В документации отмечается, что военизированная охрана должна проводиться с использованием боевого ручного стрелкового оружия в департаменте инвестполитики, госжилинспекции, департаменте недропользования и экологии и департамент финансов.