Десятки млн рублей выделено на охрану школ и детсадов Тюмени

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что охрана тюменских ведомств обойдется в 59 млн рублей. В документации отмечается, что военизированная охрана должна проводиться с использованием боевого ручного стрелкового оружия в департаменте инвестполитики, госжилинспекции, департаменте недропользования и экологии и департамент финансов.