nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области ищут PR-специалиста для губернатора

Сегодня, 07:59
Фото: 1MI

В Тюменской области ищут пиарщика для губернатора

В Тюменской области ищут желающих устроиться на работу в штат регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Ведомство объявило конкурс на должность главного специалиста на зарплату от 21 тысячи 600 рублей до 31 тысячи 200 рублей.
Сюжет
Тюмень

Предложение о работе опубликовано на портале «Госслужба».

В вакансии указано, что опыт работы не важен, но кандидаты должны иметь среднее профессиональное образование. В должностные обязанности будущего сотрудника будут входить размещение информации материалов пресс-службы губернатора Тюменской области в СМИ, подготовка пресс-релизов, написание текстов поздравлений, телеграмм, приветственных адресов, организация брифингов, пресс-конференций и других мероприятий с представителями средств массовой информации, координации работы представителей СМИ на официальных мероприятиях, подготовка интервью, прямых эфиров и иных теле -, радиопрограмм с участием губернатора Тюменской области.

Принимать резюме от потенциальных кандидатов будут до 27 декабря 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ищут разнорабочих для работы вахтовым методом на объектах в Донецкой Народной Республики. Размер заработной платы от 150 до 360 тысяч рублей.

Тюменцев зовут на работу в ДНР. Платить готовы по 360 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Вакансии#Работа#Губернатор#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Кринж или краш? Как устроен кибербуллинг в Тюмени
Сегодня, 10:11
В Тюменской области с 2023 года вырастет прожиточный минимум
Вчера, 03:36
Здание нового университетского кампуса ТюмГУ построят в Тюмени
8 декабря 12:13
Тюменские врачи в 2023 году получат доплаты
8 декабря 13:18
Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте
8 декабря 10:31
Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
8 декабря 06:35