В Тюменской области ищут PR-специалиста для губернатора

В вакансии указано, что опыт работы не важен, но кандидаты должны иметь среднее профессиональное образование. В должностные обязанности будущего сотрудника будут входить размещение информации материалов пресс-службы губернатора Тюменской области в СМИ, подготовка пресс-релизов, написание текстов поздравлений, телеграмм, приветственных адресов, организация брифингов, пресс-конференций и других мероприятий с представителями средств массовой информации, координации работы представителей СМИ на официальных мероприятиях, подготовка интервью, прямых эфиров и иных теле -, радиопрограмм с участием губернатора Тюменской области.