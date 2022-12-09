Тюменцев зовут на работу в ДНР. Платить готовы по 360 тысяч рублей

В объявлении указано, что работа предполагает вахтовый метод. Опыт не требуется. В обязанности будет входить проведение восстановительных работ на объектах. Работодатель обещает обеспечить будущих сотрудников трехразовым бесплатным питанием, местом для проживанием, спецодеждой, проездом до места работы.
Размер заработной платы от 150 до 360 тысяч рублей (до вычета налогов). При этом аванс можно будет получить на руки после отработки десяти смен.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год медианная заработная плата увеличилась на 25%. Данный показатель составляет от 45 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, в зависимости от сферы деятельности.