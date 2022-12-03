В Тюменской области спасли замерзшего 90-летнего пенсионера

Прибывшие на вызов врачи диагностировали у пожилого ишимца отморожения четвертой степени кистей рук, стоп и ягодиц. На данный момент 90-летний пенсионер находится в реанимации. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее сообщалось, в Тюменской области в начале декабря ожидаются аномальные холода. По данным синоптиков, температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы.