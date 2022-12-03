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В Тюменской области спасли замерзшего 90-летнего пенсионера

Сегодня, 12:15
Фото: 1MI
В Ишимском районе местные жители спасли замерзшего на улице 90-летнего дедушку. Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь, а до приезда медиков согревали пенсионера теплыми куртками.
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Тюмень

Прибывшие на вызов врачи диагностировали у пожилого ишимца отморожения четвертой степени кистей рук, стоп и ягодиц. На данный момент 90-летний пенсионер находится в реанимации. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее сообщалось, в Тюменской области в начале декабря ожидаются аномальные холода. По данным синоптиков, температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы.

В Тюмени потеплеет до — 9
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Происшествия#Погода#Тюменская область#Обморожения#Отморожение
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