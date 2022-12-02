В Тюмени потеплеет до — 9

В субботу, 3 декабря, день пройдет при ясной погоде. Термометры покажут в утренние и ночные часы — 21 — 25, днем поднимутся до — 16 — 19. Воскресенье порадует жителей областной столицы небольшим потеплением и снегом: в ночные часы температура воздуха составит — 12 — 17, днем ожидается — 9 — 10.