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В Тюмени потеплеет до — 9

Сегодня, 03:45
Фото: 1MI

В Тюмени 2 декабря ожидается — 22

В Тюмени сегодня ожидается солнечная и морозная погода. По прогнозам синоптиков, в светлое время суток температура воздуха составит — 16, — 19, в ночные часы — 21 — 22.
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Тюмень

При этом будет дуть северный ветер со скоростью до 3,5 метров в секунду. На протяжении суток сохранится высокое атмосферное давление 777-779 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 3 декабря, день пройдет при ясной погоде. Термометры покажут в утренние и ночные часы — 21 — 25, днем поднимутся до — 16 — 19. Воскресенье порадует жителей областной столицы небольшим потеплением и снегом: в ночные часы температура воздуха составит — 12 — 17, днем ожидается — 9 — 10.

В понедельник, 5 декабря, сохранится аналогичная погода: — 13 — 16 ночью и — 12 — 14 в дневные часы, снег.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала зимнего сезона с улиц Тюмени вывезли на полигоны порядка 124 тысяч кубометров снега.

На тюменские дороги вылили более 135 тонн противогололедных материалов
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Погода#Тюменская область#Погода в Тюмени
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