В Тюмени потеплеет до — 9

При этом будет дуть северный ветер со скоростью до 3,5 метров в секунду. На протяжении суток сохранится высокое атмосферное давление 777-779 миллиметров ртутного столба.
В субботу, 3 декабря, день пройдет при ясной погоде. Термометры покажут в утренние и ночные часы — 21 — 25, днем поднимутся до — 16 — 19. Воскресенье порадует жителей областной столицы небольшим потеплением и снегом: в ночные часы температура воздуха составит — 12 — 17, днем ожидается — 9 — 10.
В понедельник, 5 декабря, сохранится аналогичная погода: — 13 — 16 ночью и — 12 — 14 в дневные часы, снег.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала зимнего сезона с улиц Тюмени вывезли на полигоны порядка 124 тысяч кубометров снега.