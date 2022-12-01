На тюменские дороги вылили более 135 тонн противогололедных материалов

От грязи только за последнюю неделю было отмыто 57 знаков и поверхность дорожного ограждения на протяженности более 1 600 метров. Более 1 100 единиц опор освещения и порядка 1 200 остановочных павильонов очищено от рекламных листовок. Для устранения наледи на дорогах дорожные службы использовали 136 тонн противогололедных материалов, на тротуарах — 7 тонн отсева дробления.
По данным администрации Тюмени, очистка городских улиц ведется в круглосуточном режиме. К примеру, накануне ночью уборку улиц вели 192 рабочих и 261 единица спецтехники.
Ранее «Наш Город» писал, что в середине ноября в областной запустили в работу второй полигон для вывоза снега, в районе Воронинских горок. Проектная мощность объекта составляет порядка 500 кубометров снега.