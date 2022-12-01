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На тюменские дороги вылили более 135 тонн противогололедных материалов

Сегодня, 09:13
Фото: Тюмень. Администрация города.

С тюменских улиц вывезли более 120 тысяч кубометров снега

С начала зимнего сезона с тюменских улиц вывезли на полигоны порядка 124 тысяч кубометров снега. За последнюю неделю дорожные организации выбрали более восьми тысяч кубометров.
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Тюмень

От грязи только за последнюю неделю было отмыто 57 знаков и поверхность дорожного ограждения на протяженности более 1 600 метров. Более 1 100 единиц опор освещения и порядка 1 200 остановочных павильонов очищено от рекламных листовок. Для устранения наледи на дорогах дорожные службы использовали 136 тонн противогололедных материалов, на тротуарах —  7 тонн отсева дробления.

По данным администрации Тюмени, очистка городских улиц ведется в круглосуточном режиме. К примеру, накануне ночью уборку улиц вели 192 рабочих и 261 единица спецтехники.

Ранее «Наш Город» писал, что в середине ноября в областной запустили в работу второй полигон для вывоза снега, в районе Воронинских горок. Проектная мощность объекта составляет порядка 500 кубометров снега.

 

В Тюмени в этом году откроют снежный полигон размером с 11 футбольных полей
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Благоустройство#Касается каждого#Общество#Новости тюмени#Дороги#Уборка улиц
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