На тюменские дороги вылили более 135 тонн противогололедных материалов

От грязи только за последнюю неделю было отмыто 57 знаков и поверхность дорожного ограждения на протяженности более 1 600 метров. Более 1 100 единиц опор освещения и порядка 1 200 остановочных павильонов очищено от рекламных листовок. Для устранения наледи на дорогах дорожные службы использовали 136 тонн противогололедных материалов, на тротуарах — 7 тонн отсева дробления.