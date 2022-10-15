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В Тюмени в этом году откроют снежный полигон размером с 11 футбольных полей

15 октября 07:38
Фото: Тюмень-наш дом
Снежный полигон размером с одиннадцать футбольных полей откроют в Тюмени в этом году. Площадка для вывоза снега площадью около девяти тысяч квадратных метров расположится в районе Воронинских горок. Сюда будут везти снег с улиц Калининского и Центрального округов города. Полигон сможет принять до 500 кубометров снега.

По словам главы администрации города, к эксплуатации новый объект будет готов к середине ноября. На данный момент его обустройство вышло на финальную стадию.

По словам директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Сорокина, площадка состоит из песчаного, щебёночного оснований и асфальтобетона. По всему периметру обустроена обваловка в виде дамбы, которая позволит предотвратить выход воды на прилегающую территорию.

«Проектом предусмотрена лотковая система для транспортирования сточных вод. Также здесь организована схема дренажей, которая будет ловить грунтовые воды и направлять их в приемную камеру», отметил Евгений Сорокин.

Перед запуском в работу снежного полигона, специалист проведут намораживание снежной подушки на дорожном полотне — для того, чтобы впоследствии большегрузы не повредили асфальтовое покрытие.

Ранее «Наш Город» писал, что на строительство снежного полигона в районе Воронинских горок было выделено более 382 миллионов рублей. Поиск подрядной организации шел с 2021 года.

#Новости#Уборка снега#Строительство#Тюмень#Снег#Руслан Кухарук#Воронинские горки#Уборка улиц#Зима#Валентина Бурнашева#Экономика
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