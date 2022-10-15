В Тюмени в этом году откроют снежный полигон размером с 11 футбольных полей

Снежный полигон размером с одиннадцать футбольных полей откроют в Тюмени в этом году. Площадка для вывоза снега площадью около девяти тысяч квадратных метров расположится в районе Воронинских горок. Сюда будут везти снег с улиц Калининского и Центрального округов города. Полигон сможет принять до 500 кубометров снега.

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