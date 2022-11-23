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В Тюменской области растет число зарегистрированных преступлений

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI

Тюменская область лидирует по числу преступлений

МВД РФ опубликовали статистику по раскрываемости преступлений. По числу совершенных противоправных действий в 2022 году Тюменская область опережает ХМАО и ЯНАО.
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Тюмень

За 10 месяцев 2022 года в Тюменской области, не считая ХМАО и ЯНАО совершено 6 105 преступлений. Темп прироста составил +3,5%. Было раскрыто 2 908 дел, но не раскрыто больше — 2 929 дел. Раскрываемость выросла на 22,8%, а число нераскрытых преступлений уменьшилось на 4,5%.

В Тюменской области также отмечен рост числа погибших от преступлений на 14,6%. Регион входит в список тех, где регистрируется наибольший удельный вес преступлений, совершенных в группе (13%). Более того, в области фиксируют низкие темпы прироста числа раскрытых преступлений прошлых лет — минус 23,4%.

Фото: МВД РФ

За этот же период в Ханты-Мансийском АО зарегистрировано 5 007 противоправных действий, темп снижения — 7,9%. Из них раскрыли 2 274 преступлений, прирост на 9,2%. Не раскрытыми остались 1 974 дела — снижение на 18,8%. 

На Ямале за 10 месяцев текущего года произошло 1 778 преступлений, темп прироста составил +5,3%. Из этого числа раскрыты 826 дел (+10,4%), а не раскрыты — 652 (-22,2%).

Тюменские суды ежедневно рассматривают десятки дел. Например, накануне в суд передали дело о краже более 560 млн рублей из тюменского банка. Инессу Брандербург назначили заместителем правления Сибирского банка реконструкции в 2018 году. Тогда же она, в сговоре с совладельцем, похитила деньги и уехала за границу. Но Испания выдала Брандербург России. 

#Анна Доронина#Тюмень#Тюменская область#Преступления#Отделы полиции#Умвд по тюмени
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