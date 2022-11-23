В Тюменской области растет число зарегистрированных преступлений

Тюменские суды ежедневно рассматривают десятки дел. Например, накануне в суд передали дело о краже более 560 млн рублей из тюменского банка. Инессу Брандербург назначили заместителем правления Сибирского банка реконструкции в 2018 году. Тогда же она, в сговоре с совладельцем, похитила деньги и уехала за границу. Но Испания выдала Брандербург России.