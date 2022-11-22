Дело грабительницы, обокравшей тюменский банк на полмиллиарда, ушло в суд

По данным расследования, совладелец Сибирского банка реконструкции Григорий Романюта специально назначил Брандербург на должность заместителя правления банка для исполнения преступного умысла в 2018 году.
После похищения из кассы крупной суммы денег Брандербург и Романюта скрылись. Их объявили в международный розыск.
Ранее «Наш Город» писал, что преступление было совершено 26 января 2018 года. Через сутки Романюта из аэропорта Шереметьево вылетел в Барселону, Бранденбург вечером 28 января в Берлин. В июле правительство Испании выдало России Брандербург.
Женщине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере». Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.