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Писатель Виктор Пелевин празднует юбилей - 60 лет

Сегодня, 12:07
Фото: 1MI

60 лет исполняется известному писателю Виктору Пелевину

Известному писателю Виктору Пелевину исполняется 60 лет. Он уже давно не появлялся на публике (почти 20 лет). Писателя называли затворником, мистификатором. Творчество Пелевина радует читателей с 1989 года.

За последние 30 лет он опубликовал множество произведений.

В 1989 году в журнале «Наука и жизнь» появился его рассказ «Колдун Игнат и люди». А в 1992-м увидел свет его первый роман — «Омон Ра». С ним к молодому писателю пришла известность, на тот момент ему было 30 лет. Критики отмечали, что в романе соединялось мистическое и бытовое: Пелевин деконструировал советскую реальность.

Один из самых известных его романов вышел в 1999 году - «Generation П».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области почти 6,5 млн рублей будет выплачено супругам, чей брак достиг юбилейной даты.

Почти 6,5 млн рублей получат празднующие юбилей совместной жизни тюменские супруги
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