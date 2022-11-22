Писатель Виктор Пелевин празднует юбилей - 60 лет

За последние 30 лет он опубликовал множество произведений.
В 1989 году в журнале «Наука и жизнь» появился его рассказ «Колдун Игнат и люди». А в 1992-м увидел свет его первый роман — «Омон Ра». С ним к молодому писателю пришла известность, на тот момент ему было 30 лет. Критики отмечали, что в романе соединялось мистическое и бытовое: Пелевин деконструировал советскую реальность.
Один из самых известных его романов вышел в 1999 году - «Generation П».
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