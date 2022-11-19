Жители Тюмени смогут узнать о тонкостях сценарного мастерства

Посетить обучающее мероприятие могут все желающие жители Тюмени. Но, для того, чтобы занятие прошло более эффективно, заранее необходимо ознакомиться с книгой Александра Молчанова «Букварь сценариста».
Автор этого произведения и проведет местер-класс для тюменцев. Он расскажет какие инструменты для сценария лучше всего использовать, чтобы удержать внимание зрителей.
Желающих узнать об этой и других особенностях сценарного мастерства ждут 22-го ноября в 19:00 в центре развития региональных медиа и кино «Медиаполис».
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени проходит выставка уникальной керамики и дизайна «Экосистема».