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Жители Тюмени смогут узнать о тонкостях сценарного мастерства

Вчера, 12:43
Фото: 1MI

Тюменцев приглашают на первый мастер-класс о сценарном искусстве

Центр развития цифрового капитала сообщает, что 22-го ноября в 19:00 в центре развития региональных медиа и кино «Медиаполис» состоится мастер-класс с основателем первой онлайн-киношколы.
Сюжет
Тюмень

Посетить обучающее мероприятие могут все желающие жители Тюмени. Но, для того, чтобы занятие прошло более эффективно, заранее необходимо ознакомиться с книгой Александра Молчанова «Букварь сценариста».

Автор этого произведения и проведет местер-класс для тюменцев. Он расскажет какие инструменты для сценария лучше всего использовать, чтобы удержать внимание зрителей.

Желающих узнать об этой и других особенностях сценарного мастерства ждут 22-го ноября в 19:00 в центре развития региональных медиа и кино «Медиаполис».

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени проходит выставка уникальной керамики и дизайна «Экосистема».

#Алиса Вернер#Культура#Тюмень#Кино#Авторское кино#Документальное кино#Сценарии#Мастер-класс#Курс обучения#Сценарист#Книги
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