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В Тюмени проходит выставка уникальной керамики и дизайна «Экосистема»

Сегодня, 10:13
Фото: nashgorod.ru
Более трех тысяч жителей Тюмени уже успели посетить выставку-конкурс уникальной керамики и дизайна «Экосистема». Экспозиция начала работу в музее имени Словцова две недели назад в рамках XXIV Всероссийском фестивале дизайна, архитектуры, искусств «Экосистема — 2022».
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Тюмень

По словам председателя Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» Елены Коробейниковой, интерес посетителей к выставке держится на высоком уровне до сих пор.

«Экспозиция интересна не только профессионалам, но и обывателям. Даже маленькие дети, подростки проявляют интерес», — рассказала «Нашему Городу» Елена Коробейникова.

На выставке в Тюмени представлены работы 190 участников из десяти городов России. Гвоздем экспозиции являются керамические изделия — работы из керамики пользуются популярностью абсолютно у всех посетителей.

«Каждый из гостей выставки может принять участие в выборе победителя конкурса. Все работы снабжены QR-кодом. Для того, чтобы проголосовать за понравившуюся работу нужно всего лишь просканировать код с помощью телефона», — пояснила Елена Коробейникова.

Выставка-конкурс «Экосистема — 2022» проводится с целью создания региональной площадки для развития и продвижения дизайн-сообщества и распространения информации об успешных кейсах. Также выставка-конкурс способствует повышению общего уровня создаваемых в регионе продуктов в области дизайна, архитектуры и искусства.

Экспозиция будет работать до 30 ноября 2022 года. Организатором является тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России».

По итогам конкурса лучшие работы будут представлены на выставке в Доме-музее народного художника СССР В. А. Игошева в Ханты-Мансийске.

Ранее "Наш Город" писал, что в 2023 году в Тюмени пройдет крупнейшая выставка производителей мебельной продукции. Свои работы представят мебельные компании региона.

В Тюмени пройдет большая выставка местных производителей мебели
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Выставки#Дизайн#Конкурс
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