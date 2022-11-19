В Тюмени проходит выставка уникальной керамики и дизайна «Экосистема»

По словам председателя Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» Елены Коробейниковой, интерес посетителей к выставке держится на высоком уровне до сих пор.
«Экспозиция интересна не только профессионалам, но и обывателям. Даже маленькие дети, подростки проявляют интерес», — рассказала «Нашему Городу» Елена Коробейникова.
На выставке в Тюмени представлены работы 190 участников из десяти городов России. Гвоздем экспозиции являются керамические изделия — работы из керамики пользуются популярностью абсолютно у всех посетителей.
«Каждый из гостей выставки может принять участие в выборе победителя конкурса. Все работы снабжены QR-кодом. Для того, чтобы проголосовать за понравившуюся работу нужно всего лишь просканировать код с помощью телефона», — пояснила Елена Коробейникова.
Выставка-конкурс «Экосистема — 2022» проводится с целью создания региональной площадки для развития и продвижения дизайн-сообщества и распространения информации об успешных кейсах. Также выставка-конкурс способствует повышению общего уровня создаваемых в регионе продуктов в области дизайна, архитектуры и искусства.
Экспозиция будет работать до 30 ноября 2022 года. Организатором является тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России».
По итогам конкурса лучшие работы будут представлены на выставке в Доме-музее народного художника СССР В. А. Игошева в Ханты-Мансийске.
Ранее "Наш Город" писал, что в 2023 году в Тюмени пройдет крупнейшая выставка производителей мебельной продукции. Свои работы представят мебельные компании региона.