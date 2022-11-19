В Тюмени проходит выставка уникальной керамики и дизайна «Экосистема»

Более трех тысяч жителей Тюмени уже успели посетить выставку-конкурс уникальной керамики и дизайна «Экосистема». Экспозиция начала работу в музее имени Словцова две недели назад в рамках XXIV Всероссийском фестивале дизайна, архитектуры, искусств «Экосистема — 2022».

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