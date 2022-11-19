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В Тюменском районе загорелся автомобиль Renault на дороге

Сегодня, 11:10
Фото: МЧС

В Тюменском районе загорелся автомобиль

Легковой автомобиль Renault загорелся накануне на дороге в Тюменском районе. Инцидент произошел в селе Железный перебор. Самостоятельно водитель потушить огонь не смог – пришлось вызывать спасателей, которые оперативно ликвидировали возгорание.

Во время происшествия никто не пострадал. Однако подкапотное пространство машины получило повреждения.

Специалисты МЧС рекомендуют владельцам транспортных средств в начале зимнего сезона провести проверку технического состояния и обслуживание своего автомобиля. И советуют не использовать для сохранения тепла обычные одеяла и пледы, изготовленные из синтетического материала. Желательно приобрести специальное автоодеяло.

Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники МЧС спасли жизнь водителю автомобиля, попавшего в аварию в Нижнетавдинском районе. Для того, чтобы достать автовладельца из смятой машины им пришлось «разрезать» автомобиль.

Тюменским спасателям пришлось «разрезать» автомобиль, чтобы спасти жизнь водителя
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#МЧС#Пожар#Водители
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