В Тюменском районе загорелся автомобиль Renault на дороге

Во время происшествия никто не пострадал. Однако подкапотное пространство машины получило повреждения.
Специалисты МЧС рекомендуют владельцам транспортных средств в начале зимнего сезона провести проверку технического состояния и обслуживание своего автомобиля. И советуют не использовать для сохранения тепла обычные одеяла и пледы, изготовленные из синтетического материала. Желательно приобрести специальное автоодеяло.
Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники МЧС спасли жизнь водителю автомобиля, попавшего в аварию в Нижнетавдинском районе. Для того, чтобы достать автовладельца из смятой машины им пришлось «разрезать» автомобиль.