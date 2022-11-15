Тюменским спасателям пришлось «разрезать» автомобиль, чтобы спасти жизнь водителя

От удара корпус одной из машин сильно смяло — девушка-водитель, получившая серьезные травмы в аварии, оказалась заблокирована в автомобиле. Только благодаря помощи спасателей, ее жизнь удалось спасти — они оперативно прибыли на место происшествия и произвели деблокирование пострадавшей. На протяжении всей операции по спасению с девушкой разговаривали, оказывая психологическую поддержку.
После пострадавшую передали медикам для дальнейшей госпитализации.
В смятом автомобиле также находилась пассажирка — мама девушки. По предварительным данным, в аварии она не пострадала.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник под Тобольском в кювет с проезжей части дороги слетел большегруз. В аварии никто не пострадал.