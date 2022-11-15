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Тюменским спасателям пришлось «разрезать» автомобиль, чтобы спасти жизнь водителя

15 ноября 04:15
Фото: Тюменские пожарные - 32й ПСО ГУ МЧС по Тюмен_обл

Тюменские спасатели «разрезали» автомобиль, чтобы спасти водителя

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Нижнетавдинском районе. На 20-м километре автомобильной дороги Нижняя Тавда — Тюмень столкнулись Peugeot и Kia.
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Тюмень

От удара корпус одной из машин сильно смяло — девушка-водитель, получившая серьезные травмы в аварии, оказалась заблокирована  в автомобиле. Только благодаря помощи спасателей, ее жизнь удалось спасти — они оперативно прибыли на место происшествия и произвели деблокирование пострадавшей. На протяжении всей операции по спасению с девушкой разговаривали, оказывая психологическую поддержку.

После пострадавшую передали медикам для дальнейшей госпитализации.

В смятом автомобиле также находилась пассажирка — мама девушки. По предварительным данным, в аварии она не пострадала.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник под Тобольском в кювет с проезжей части дороги слетел большегруз. В аварии никто не пострадал.

#Общество#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Авария#Мчс по то#Валентина Бурнашева
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