Тюменским спасателям пришлось «разрезать» автомобиль, чтобы спасти жизнь водителя

От удара корпус одной из машин сильно смяло — девушка-водитель, получившая серьезные травмы в аварии, оказалась заблокирована в автомобиле. Только благодаря помощи спасателей, ее жизнь удалось спасти — они оперативно прибыли на место происшествия и произвели деблокирование пострадавшей. На протяжении всей операции по спасению с девушкой разговаривали, оказывая психологическую поддержку.