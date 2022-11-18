Тюменские врачи помогают своим пациентам даже в небе

Пострадала 53-летняя женщина.
«Я сразу откликнулась. В подобных ситуациях нет другого выбора. На помощь пришла еще одна девушка – врач Анна», - сообщила тюменка Анузя Коренькова.
Женщина смогла открыть газа и реагировала на обращение. Её перенесли в более просторное место для оказания помощи. Туда же стюардессы принесли запломбированную аптечку.
Выяснилось, что перед вылетом женщина выпила гипотензивный препарат, снижающий давление. Точный диагноз поставить не удалось, самолёт успешно долетел до Сочи. 53-летнюю женщину передали сочинской бригаде скорой помощи.
Ранее «Наш город» сообщал, что летом в Тюмени возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета на озеро.