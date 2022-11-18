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Тюменские врачи помогают своим пациентам даже в небе

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI

Тюменка помогла 53-летней женщине, которая потеряла сознание в самолете

Врачи тюменской скорой помощи помогают пациентам не только на земле, но и в небе. 11 сентября врач Анузя Коренькова села на борт самолета Тюмень – Сочи. Она летела с семьей на море. Уже через несколько минут один из пассажиров потерял сознание.

Пострадала 53-летняя женщина.

«Я сразу откликнулась. В подобных ситуациях нет другого выбора. На помощь пришла еще одна девушка – врач Анна», - сообщила тюменка Анузя Коренькова.

Женщина смогла открыть газа и реагировала на обращение. Её перенесли в более просторное место для оказания помощи. Туда же стюардессы принесли запломбированную аптечку.

Выяснилось, что перед вылетом женщина выпила гипотензивный препарат, снижающий давление. Точный диагноз поставить не удалось, самолёт успешно долетел до Сочи. 53-летнюю женщину передали сочинской бригаде скорой помощи.

Ранее «Наш город» сообщал, что летом в Тюмени возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета на озеро.

В Тюмени возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета на озеро
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