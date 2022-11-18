Тюменские врачи помогают своим пациентам даже в небе

Тюменка помогла 53-летней женщине, которая потеряла сознание в самолете

Врачи тюменской скорой помощи помогают пациентам не только на земле, но и в небе. 11 сентября врач Анузя Коренькова села на борт самолета Тюмень – Сочи. Она летела с семьей на море. Уже через несколько минут один из пассажиров потерял сознание.