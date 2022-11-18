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Наказали тюменца, по вине которого в ДТП пострадала женщина

Сегодня, 04:54
Фото: 1MI

Тюменца, сбившего женщину на пешеходном переходе, лишили свободы

Вынесли приговор мужчине, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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ДТП

Суд считает, что в июле этого года 68-летний Леонид Соловьев ехал на машине по улице Доронина. Он превысил скорость и наехал на женщину, которая переходила пешеходный переход.

У пострадавшей черепно-мозговая травма, ссадины, переломы и гематомы.

Леонид признал свою вину в суде и сказал, что раскаивается в произошедшем.

Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить сбитой женщине 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Автомобиль сбил пешехода в центре Тюмени около остановки «Сквер Немцова»
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Ранее «Наш город» писал о том, что около Тюмени погиб 24-летний водитель Mazda. Автомобиль получил значительные повреждения, и заблокировал одну из полос трассы Тюмень — Омск.

#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Жалобы#Прокуратура#Тюменский областной суд#Мелиса Учунджю
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