Автомобиль сбил пешехода в центре Тюмени около остановки «Сквер Немцова»

Мужчина выбежал на проезжую часть в неположенном месте, его задел легковой автомобиль. Отмечается, что он получил небольшие травмы, с ним всё хорошо.
«Светофор недалеко стоит, просто лень было идти пешеходу», - отмечают подписчики паблика «ЧС Тюмень».
Горожане отмечают, что в этом районе подобные ДТП не редкость.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 43-летняя женщина оштрафована за езду по тротуару. К ответственности привлекли водителя «Мицубиси Паджеро», видео с нарушением ПДД появилось в соцсетях.