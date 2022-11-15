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Автомобиль сбил пешехода в центре Тюмени около остановки «Сквер Немцова»

15 ноября 11:48
Фото: 1MI

На улице Республики легковой автомобиль сбил тюменца, перебегавшего дорогу

В центре Тюмени на улице Республики автомобиль сбил пешехода, сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень». Инцидент произошел около остановки «Сквер Немцова» 15 ноября примерно в 12:50.

Мужчина выбежал на проезжую часть в неположенном месте, его задел легковой автомобиль. Отмечается, что он получил небольшие травмы, с ним всё хорошо.

«Светофор недалеко стоит, просто лень было идти пешеходу», - отмечают подписчики паблика «ЧС Тюмень».

Горожане отмечают, что в этом районе подобные ДТП не редкость.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 43-летняя женщина оштрафована за езду по тротуару. К ответственности привлекли водителя «Мицубиси Паджеро», видео с нарушением ПДД появилось в соцсетях.

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#Александр Мязин#Общество#ДПС#ГИБДД#ДТП
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