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В Тюмени загорелась квартира. Пострадал ребенок

Вчера, 06:57
Фото: 1MI

В Тюмени во время пожара пострадал 9-летний ребенок

В Тюмени в многоэтажном доме накануне загорелась двухкомнатная квартира. Инцидент произошел на балконе на четвертом этаже семиэтажки на улице Домостроителей, 6/б. Пожарных на место происшествия вызвали очевидцы.
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В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что сообщение поступило в дежурную часть в 8:55 утра. На ликвидацию огня был направлены четыре единицы техники и девять человек личного состава МЧС. Также на месте работала газодымозащитная служба.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В результате пожара была повреждена внутренняя отделка балкона на площади четыре квадратных метра. Из опасной зоны были эвакуированы восемь человек. Кроме того, отравление продуктами горения получил 9-летний ребенок — момент возникновения огня он находился в пострадавшей квартире.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии о состоянии мальчика ожидаются.

Ранее nashgorod.ru писал, что в Тюменской области заведены три уголовных дела по факту ландшафтных пожаров в деревнях Берендеево, Глубокое и Бачелино. В настоящее время идет расследование и сбор доказательной базы.

 

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