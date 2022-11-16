В Тюмени загорелась квартира. Пострадал ребенок

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что сообщение поступило в дежурную часть в 8:55 утра. На ликвидацию огня был направлены четыре единицы техники и девять человек личного состава МЧС. Также на месте работала газодымозащитная служба.