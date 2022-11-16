В Тюмени загорелась квартира. Пострадал ребенок

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что сообщение поступило в дежурную часть в 8:55 утра. На ликвидацию огня был направлены четыре единицы техники и девять человек личного состава МЧС. Также на месте работала газодымозащитная служба.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В результате пожара была повреждена внутренняя отделка балкона на площади четыре квадратных метра. Из опасной зоны были эвакуированы восемь человек. Кроме того, отравление продуктами горения получил 9-летний ребенок — момент возникновения огня он находился в пострадавшей квартире.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии о состоянии мальчика ожидаются.
Ранее nashgorod.ru писал, что в Тюменской области заведены три уголовных дела по факту ландшафтных пожаров в деревнях Берендеево, Глубокое и Бачелино. В настоящее время идет расследование и сбор доказательной базы.