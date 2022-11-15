Тюменские власти выдали всем справки о сгоревших домах

Ранее «Наш Город» писал, что 10 мая этого года в деревне Бачелино произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 97 домов, во время пожара пострадал один человек. Хотя изначально директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович сообщал только о двух сгоревших домах и одном фельдшерско-акушерском пункте.