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Тюменские власти выдали всем справки о сгоревших домах

15 ноября 07:24
Фото: nashgorod.ru
Три уголовных дела заведено в Тюменской области по фактам ландшафтных пожаров, произошедших этой весной в деревнях Бачелино, Берендеево и Глубокое. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексей Шутов.
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По его словам, в настоящее время идет сбор доказательной базы, подсчитывается нанесенный ущерб жителям населенных пунктов, зеленым насаждениям.

«Проблем, связанных с подтверждением ущерба у пострадавших от огня селян, в том числе у жителей деревни Бачелино, не было.  Сегодня справка по факту пожара выдается в течение суток. Как только граждане получают справку об ущербе – они могут заниматься оформлением заявки на оказание социальной помощи», - пояснил Алексей Шутов.

Ранее «Наш Город» писал, что 10 мая этого года в деревне Бачелино произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 97 домов, во время пожара пострадал один человек. Хотя изначально директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович сообщал только о двух сгоревших домах и одном фельдшерско-акушерском пункте.

Причиной такого расхождения в цифрах стала неразбериха в документах на право собственности — у большинства жителей ярковской деревни они отсутствовали.

В сентябре этого года стало известно, что виновник пожара в Бачелино найден. Им стал местный житель, решивший самовольно подключить к электроэнергии свой дом. Из-за нарушения правил пожарной безопасности проводка загорелась, а ветреная погода поспособствовала быстрому распространению огня.

На данный момент уголовное дело по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» направлено для рассмотрения по существу в Ярковский районный суд.

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