«Мешки негде было ставить»: тюменцы помогают многодетной матери с онкологией

Кроме онкологии у многодетной мамы диагностирован диабет. Летом 2021 года она похоронила мужа и отца своих детей. Женщина оказалась в безвыходной ситуации. Представители опеки и социальной защиты настояли на косметическом ремонте обветшалого дома. Иначе ее лишили бы родительских прав.
Екатерина Бородина не осталась в стороне. По ее словам, об истории Анастасии она узнала в начале ноября прошлого года. Анастасия написала в сообщество помощи нуждающимся «Жизнь на изнанку» с просьбой о помощи. Женщина рассказала о том, что больна раком последней стадии, а ее дети нуждаются в заботе.
«Это выглядело странно. На странице нет фотографии, аккаунт без подписчиков. Сначала подумала, что это может быть обман. После резонансного случая люди подтянулись, раз видят, что есть помощь. Я ее попросила выслать документы. Мне в ответ пришли больничные выписки, паспорт. Тогда я собрала некоторые вещи и деньги, поехала в Заимку, где она тогда жила», — поведала «Нашему городу» Екатерина.
Женщина подчеркивает, что условия, в которых жила семья, были никудышные.
«Дом деревянный, стены покосившиеся, фундамент плывет, стены плывут. Дырки ничем не заделать, потому что плывут сами стены. Входная зона холодная. Водоснабжения в доме нет, дети моются у соседей. Туалета тоже нет. Кухня находится не в доме, а в сарайчике рядом», — рассказала она о жилищных условиях многодетной семьи.
Екатерина поясняет, что с онкологией женщина борется с осени 2017 года, когда ей поставили 3-ю стадию рака. В течение пяти лет Анастасия находится на химиотерапии, однако, опухоль не уменьшается.
По словам Екатерины, она даже не задумывалась, почему хочет помочь Анастасии.
«Иногда вопреки всем законам логики ты жертвуешь своими делами, средствами и здоровьем. Я пришла в ужас от того, насколько плохо живут люди в некоторых населенных пунктах. Вообще, у Анастасии шесть детей, но старший сын проживает с дедом в Тюмени. Раньше у отца Насти еще получилось приезжать к семье, но потом практически перестал ввиду обстоятельств».
За год Екатерине и подписчикам сообщества удалось сделать многое. Были собраны денежные средства. 50 тысяч рублей тюменка передала Анастасии на руки. 20 тысяч рублей были потрачены на ремонт.
«Половину всех вещей мы закупали за свой счет, без объявления сбора. Я находила ребят ремонтников. Они поменяли линолеум, переделали щиток, провели водопровод, поставили летний душ, биотуалеты в дом, переклеили обои, заделали дыры, повесили шторы, поменяли ковры. Какую смогли — поменяли мебель», — говорит она.
Также Екатерина рассказала, что семье регулярно привозили продукты, игрушки, одежду и все необходимое. Мешки негде было ставить — столько всего удалось собрать народом.
По будням подписчики сообщества Екатерины посещают семью Анастасии и передают посылки с вещами и продуктами.
Благодаря привлечению внимания к этой истории, представители агентства недвижимости «Этажи» связались с многодетной матерью и помогли приобрести квартиру в Вагае. Осенью этого года они переехали.
«У Анастасии было сильное обострение весной и летом. Шли очень сильные кровотечения из-за какого-то вида химиотерапии. Раз в три недели она регулярно проходит лечение в Тюмени. Несколько метастаз ушло, но опухоль не операбельна. Есть подозрения, что она распространилась и в щитовидную железу. Сегодня, 15 ноября, Настя пойдет на компьютерную томографию», — сообщила женщина.
Что касается состояния детей, Екатерина ответить не смогла. Она отмечает, что люди массово интересуются их состоянием и здоровьем.
«Настя очень добрая, наивная, верит в чудеса, как ребенок. Но это хорошо, это ей помогает держаться», — высказала мнение Бородина.
Ранее «Наш город» писал об истории Анастасии Зеленской, которая обратилась в сообщество помощи нуждающимся «Жизнь на изнанку». Женщина воспитывает пятерых детей и четыре года борется с раком 4-й стадии. Она получает минимальные государственные выплаты на детей, а также регулярно посещает химиотерапию. Уже тогда организаторы сообщества помощи нуждающимся отмечали, что несмотря на все сложности, женщина остается оптимистичным и жизнерадостным человеком.