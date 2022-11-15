«Мешки негде было ставить»: тюменцы помогают многодетной матери с онкологией

Екатерина Бородина не осталась в стороне. По ее словам, об истории Анастасии она узнала в начале ноября прошлого года. Анастасия написала в сообщество помощи нуждающимся «Жизнь на изнанку» с просьбой о помощи. Женщина рассказала о том, что больна раком последней стадии, а ее дети нуждаются в заботе.