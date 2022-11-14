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В деле экс-депутата облдумы Черепанова наметился прогресс

14 ноября 06:59
Фото: 1MI

Опрошен еще один полицейский в деле экс-депутата облдумы Черепанова

На очередном заседании по делу бывшего депутата областной Думы Александра Черепанова был допрошен очередной свидетель со стороны обвинения — сотрудник полиции.

Напомним, Черепанов обвиняется в избиении подполковника полиции Вячеслава Волковицкого. В ноябре 2020 года комитет по межнациональным отношениям администрации города Тюмени запретил проведение традиционного шествия, приуроченного ко дню Великой Октябрьской революции. Власти объяснили отказ пандемийным периодом.

Известно, что экс-депутат был задержан, когда предложил провести шествие по тротуару от Технопарка до памятника Ленину. После митинга подполковником полиции было написано заявление об избиении Черепановым.

«Наш город» связался с адвокатом Черепанова Павлом Руснаковым.

По словам специалиста, на судебном заседании провели перекрестный допрос. Показания сотрудника полиции два других участника митинга подтвердить не смогли. Он, в свою очередь, настаивал на показаниях.

«В данный момент у нас перерыв до 9 декабря. На судебное заседание должен будет явиться сам потерпевший, Волковицкий. По ходу допроса у нас к нему возникает ряд вопросов, а возможности задать их — нет», — прокомментировал адвокат Александра Черепанова.

Павел Руснаков отметил, что после допроса потерпевшего, начнется допрос свидетеля со стороны защиты.

Из интересного, на прошлом судебном заседании судья без имеющихся на то оснований отказала в перекрестном допросе, хотя ранее удовлетворила соответствующее ходатайство.

Ранее «Наш город» писал о том, что на очередном судебном заседании по делу бывшего депутата Тюменской областной Думы Александра Черепанова были допрошены свидетели обвинения. Суд не удовлетворил ходатайство подсудимого об отводе судьи.

#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Администрация#Городская Дума#Государственная дума#Жалобы#Митинг#Нарушение правил проведения митинга#Мелиса Учунджю
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