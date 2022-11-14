В деле экс-депутата облдумы Черепанова наметился прогресс

Напомним, Черепанов обвиняется в избиении подполковника полиции Вячеслава Волковицкого. В ноябре 2020 года комитет по межнациональным отношениям администрации города Тюмени запретил проведение традиционного шествия, приуроченного ко дню Великой Октябрьской революции. Власти объяснили отказ пандемийным периодом.
Известно, что экс-депутат был задержан, когда предложил провести шествие по тротуару от Технопарка до памятника Ленину. После митинга подполковником полиции было написано заявление об избиении Черепановым.
«Наш город» связался с адвокатом Черепанова Павлом Руснаковым.
По словам специалиста, на судебном заседании провели перекрестный допрос. Показания сотрудника полиции два других участника митинга подтвердить не смогли. Он, в свою очередь, настаивал на показаниях.
«В данный момент у нас перерыв до 9 декабря. На судебное заседание должен будет явиться сам потерпевший, Волковицкий. По ходу допроса у нас к нему возникает ряд вопросов, а возможности задать их — нет», — прокомментировал адвокат Александра Черепанова.
Павел Руснаков отметил, что после допроса потерпевшего, начнется допрос свидетеля со стороны защиты.
Из интересного, на прошлом судебном заседании судья без имеющихся на то оснований отказала в перекрестном допросе, хотя ранее удовлетворила соответствующее ходатайство.
Ранее «Наш город» писал о том, что на очередном судебном заседании по делу бывшего депутата Тюменской областной Думы Александра Черепанова были допрошены свидетели обвинения. Суд не удовлетворил ходатайство подсудимого об отводе судьи.