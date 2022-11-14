Тюменец даже не осознал, что убил друга

Следствие считает, что в ночь с 19 на 20 июля прошлого года 40-летний Андрей Жуков распивал алкогольные напитки со знакомым. После того, как начался разговор о жене Жукова, друзья поругались. Мужчина пошел спать после отказа жены забрать его.
Андрей проснулся от ударов ногами и руками. Мужчины стали драться, Жуков схватил нож и несколько раз ударил им бывшего товарища.
После произошедшего его разбудили сотрудники полиции, сообщив, что товарищ мертв.
Андрей Жуков частично признал вину, он пояснил, что взял нож из-за сильного алкогольного опьянения.
Суд считает, что доказательств о предумышленном причинении смерти потерпевшему не было представлено. Наступление самой смерти не было очевидным. Его действия квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Жуков был ранее судим, имеет на попечении малолетнего ребенка.
Суд назначил Андрею 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сам подсудимый обжаловал приговор.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени идёт расследование гибели 49-летнего Андрея Маркова. По данным издания NEFT, все произошло на полигоне Андреевский, его тело нашли 28 сентября. Правоохранительные органы не исключают версии убийства.