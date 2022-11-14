Тюменец даже не осознал, что убил друга

Следствие считает, что в ночь с 19 на 20 июля прошлого года 40-летний Андрей Жуков распивал алкогольные напитки со знакомым. После того, как начался разговор о жене Жукова, друзья поругались. Мужчина пошел спать после отказа жены забрать его.