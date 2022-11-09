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Кирилл Стремоусов погиб в аварии, у него осталось пятеро детей

9 ноября 15:41
Фото: 1MI
В Херсонской области в ДТП погиб замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По данным «РИА Новости», информацию об аварии подтвердил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

О смерти Стремоусова в аварии одним из первых сообщил российский журналист Семён Пегов. Подробности инцидента пока не сообщаются.

«Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области», - сообщил Владимир Сальдо.

У Стремоусова остались пятеро детей, в скором времени должен родиться шестой. Владимир Сальдо заверил, что о них позаботятся.

Ранее «Наш город» сообщал, что призванный в Тюмени военный попал в плен на территории Украины. Видео с жителем из Ноябрьска появилось в сети 4 ноября в паблике ВК «Ямал Online».

 

#Александр Мязин#ДПС#Безопасность на дорогах#Авария#Смерть на дороге#Жертвы ДТП
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