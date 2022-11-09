Кирилл Стремоусов погиб в аварии, у него осталось пятеро детей

О смерти Стремоусова в аварии одним из первых сообщил российский журналист Семён Пегов. Подробности инцидента пока не сообщаются.
«Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области», - сообщил Владимир Сальдо.
У Стремоусова остались пятеро детей, в скором времени должен родиться шестой. Владимир Сальдо заверил, что о них позаботятся.
Ранее «Наш город» сообщал, что призванный в Тюмени военный попал в плен на территории Украины. Видео с жителем из Ноябрьска появилось в сети 4 ноября в паблике ВК «Ямал Online».