Владислав Засыпко. Донецкий «комар», о котором написана баллада

Спортивный путь начал в бывшей бане
Как утверждают многие психологи и педагоги, если ваш ребенок – егоза, от вас требуется правильно направить этот неуемный поток энергии. Владислав Засыпко родился 22 января 1953 года на рабочей окраине города Сталино в простой, как говорили тогда, советской семье. Несмотря на свой маленький рост, уже в ранней школе «моторчик» был самым задиристым и смелым на улице. Родители до пятого класса не знали, что с этим делать. Решение пришло после уличной потасовки и очередного синяка под глазом…
Отец будущего спортсмена Петр Максимович работал мастером-взрывником шахты 5-БИС «Трудовская», директором которой был Герой Социалистического Труда Владислав Антипов (его именем названа один из улиц Донецка). Последний стоял у истоков внедрения узкозахватной техники, сделавшей революцию в угольной промышленности. В прошлом боксер-перворазрядник, который по-прежнему любил спорт.
Это по инициативе директора заброшенную шахтную баню переоборудовали в спортивный зал, приобрели необходимый инвентарь, а тренер Николай Верзилов стал набирать детвору в боксерскую секцию. Владька (так называл его отец) записался одним из первых, но щупленького паренька взяли не сразу – только после того, как он принес медицинскую справку. Мол, бокс ему не навредит.
Задиристый пацан с шахтного поселка
«Я в детстве был совсем не ангелом. В общем, обычным пацаном шахтного поселка. Естественно, хотелось стать сильным, уметь постоять за себя. Мы буквально пропадали на тренировках. Только и разговоров было, что про упражнения, виды ударов, прочие технические элементы. К тому же Верзилов был великолепным тренером. Он умел заразить своей любовью к боксу. Не будь этой секции, не встреться на моем жизненном пути Николай Игнатьевич, мог ведь я пойти по кривой дорожке. Характер-то разбитной, парень я задиристый», – вспоминает Владислав Засыпко.
Институт советской торговли и строительство железной дороги
Путь к боксерскому Олимпу не был усеян одними розами, но испытания только закалили Владислава Засыпко.
Например, на юношеском чемпионате СССР 1970 года только-только окончившего среднюю школу донецкого боксера, как говорят сами спортсмены, «прокатили». На ринге он был явно сильней соперника, но судьи с нескрываемыми улыбками присудили победу проигравшему. После этого закралась мысль, что нужно заканчивать с боксом и идти работать в горную промышленность по стопам отца. Немного поразмыслив, молодой человек поступил учиться в Донецкий институт советской торговли.
Второе испытание «муху» ждало на первом взрослом чемпионате Украины, где Засыпко проиграл один из первых боев. Вместо учебно-тренировочного сбора, который сулил неплохие перспективы, студент добровольцем поехал в составе стройотряда под Угледар. Тяжелый труд, а строили железную дорогу, потом окупится на ринге.
Золотые годы
После двух побед на молодежных первенствах СССР (он два года никому не проигрывал) донецкого «комара» заметили руководители профильной союзной федерации и тренеры национальной сборной – начались золотые годы «Петровича» (созвучное с отчеством прозвище получил на первом тренировочном сборе сборной).
С 1973-го по 1975 год Владислав Засыпко выиграл два чемпионата СССР и Европы, причем сильнейшим на континенте стал раньше, нежели на внутренней арене, стал победителем Спартакиады народов СССР и бронзовым призером чемпионата мира в наилегчайшем весе. В 1975 году Засыпко первым среди донецких спортсменов стал заслуженным мастером спорта СССР.
На чемпионате мира 1974 года в Гаване Владислав Засыпко вполне мог стать и чемпионом, но в полуфинале не справился с давлением трибун. Противником был кубинец Дуглас Родригес, который вчистую проиграл два раунде, но перед началом третьего в зал пришел Фидель Кастро. От шквала оваций и криков радости аж уши закладывало, кубинский спортсмен втянул соперника в «махач» и выиграл во многом благодаря появление легендарного Команданте.
Поединок с Владимиром Высоцким
Владиславу Засыпко, как одному из лидеров национальной сборной, приходилось встречаться со многими известными людьми, государственными деятелями, представителями культуры. Как-то перед ответственными международными соревнованиями, боксерам устроили экскурсию на киностудию «Мосфильм», где они встретили Владимира Высоцкого.
Знаменитый поэт и автор-исполнитель песен с каждым спортсменом здоровался за руку, дошел черед и до Засыпко. Актер театра и кино сильно сжал боксеру руку – тот ответил еще более крепким рукопожатием. Высоцкий сильнее сдавил руку – Засыпко не уступал. Владимир, резко подавшись вперед, проверяя реакцию, попытался схватить за шею – Владислав нырнул под руку актера и сымитировал удар в печень. Дуэлянты после этого рассмеялись и обнялись.
Про Спартакиаду народов СССР 1975 года в Ташкенте также нужно сказать отдельно. В полуфинале боксерского турнира Засыпко явно проиграл москвичу Надырову, но судьи отдали победу на тот момент действующему чемпиону Старого Света. В финале наш сегодняшний герой тактически переиграл армянина Дуряна, но попросил тренера своего предыдущего соперника передать золотую медаль именно Надырову. В этом, наверное, весь он – простой парень из шахтерского края, который за карьеру провел 140 боев и одержал 135 побед.
Баллада о чистой совести
Поступок донецкого боксера, этот жест благородства и справедливости был по достоинству оценен любителями бокса. Народный поэт Калмыкской АССР Давид Кугультинов, который в своем творчестве часто обращался к морально-этическим проблемам, написал «Балладу о чистой совести», а Герой Социалистического Труда Михаил Дудин перевел ее с калмыцкого на русский язык.
Заключительные строки произведения звучат так: «Как будто это праздник всех людей расходится и веселей и шире. И от победы Совести светлей и благородней делается в мире».
«Вы понимаете, вырос-то я на поселке шахты «Трудовская». Там между людьми сложились определенные человеческие отношения. И обостренное чувство справедливости у меня, можно сказать, заложено с детства, – рассказал в одном из интервью Владислав Засыпко. – Надыров ведь не виноват, что судьи решили сделать мне в полуфинале «подарок», потому и передал медаль. Уже потом я узнал про балладу, написанную Кугультиновым. Его этот случай поразил, а я считаю, что поступил так, как должен был на моем месте сделать любой мужик».
Как «Петрович» стал невыездным
Последняя большая победа Владислава Засыпко датирована 1975 годом. Боксеру только 22 года, впереди масса чемпионатов мира и Европы, Олимпиада… куда там. А все потому, что «Петровичу» запретили покидать страну после очень интересной истории.
Первое участие в престижных матчевых встречах СССР – США в городе Омаха запомнилось романтическим знакомством с местной студенткой Манчу Мацкие, которая была переводчицей. Боксер из Донецка положил на привлекательную «Машу» глаз. При расставании обменялись адресами, вскоре завязалась переписка с обменами маленькими подарками. Казалось бы, ничего крамольного, но только не в те времена.
Перед чемпионатом мира в Гаване «муху» настоятельно попросили прекратить всякие контакты, но в 1975 году на очередной матчевой встрече девушка-индианка сама нашла своего знакомого. Прогулка советского спортсмена с американкой стала сенсационной темой газетных публикаций. Все это, естественно, попало куда следует – Владислав Засыпко стал невыездным.
Уступил только катку и арматуре
После окончания спортивной карьеры долго сидеть без дела не стал – отправился с армянской артелью в Пензенскую область на асфальтирование дорог. Энергия по-прежнему била ключом, и Засыпко, делая «солнышко» внутри обода колеса катка (не каждый может до такого додуматься), под этот каток и угодил. Отделался серьезной травмой ноги.
В лихие 1990-е криминальные структуры несколько раз пытались подмять под себя и нашего чемпиона с мировой славой. Пару раз окружали толпой, но потеряв за пару секунд двух-трех своих бойцов, отступали. Лишь единожды Владислава Засыпко смогли победить в дворовой схватке. И то подло – ударили арматурой сзади. После этого повалили и долго били ногами. Добивать не стали, думая, что с такими повреждениями не выживают.
После всех историй про несправедливое судейство, Владислав Петрович некоторое время работал как раз боксерским рефери международной категории, неоднократно пытался стать детским тренером, воспитал двух многократных чемпионов мира по кикбоксингу, но уживаться с большими начальниками у «неуютного для многих» (сам себя так охарактеризовал) никак не получается.
Он, имея активную гражданскую позицию и свое мнение, не оставляет общественную деятельность и до сих пор ежедневно тренируется. Прославленный спортсмен никуда не выезжал, да и не собирался этого делать. Потому что не понимает, как можно в столь тяжелое время покинуть родную донецкую землю.
Подвижный и хорошо чувствующий дистанцию боксер. Находясь в зоне ударов, точно пользуется уклонами и нырками. Наиболее успешно использовал контратакующие действия. Все это про него.
«В боксе главное – заставить противника делать то, что надо тебе», – эта фраза, можно сказать афоризм, принадлежит как раз Владиславу Засыпко.