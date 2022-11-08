В Тюмени осудили наркомана, решившего стать барыгой

Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
Подсудимый употреблял наркотические средства, покупая их через Интернет. Он приобретал их, расплачиваясь картой сожительницы. Из-за недостатка денег он решил вступить в сговор с неустановленным человеком, чтобы распространять наркотики.
Зимой этого года незнакомец спрятал наркотики в тайник и ждал, пока подсудимый Евгений заберет их. Евгений успешно «выполнил задание». В последующем, он планировал продавать наркотики.
Но в его мечты вмешались сотрудники полиции.
«В судебном заседании Евгений признал свою вину и согласился давать показания. Он ранее привлекался к ответственности, был замечен в частом употреблении алкоголя», — комментируют в пресс-службе ведомства.
Евгению дали 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ранее «Наш город» писал о том, что мужчину, который пытался провести 15 килограммов наркотиков для продажи на черном рынке, признали виновным.