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В Тюмени осудили наркомана, решившего стать барыгой

8 ноября 06:24
Фото: 1MI

Тюменца посадили на 10 лет за сбыт наркотиков

В Тюмени осудили мужчину, который занимался сбытом наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

Подсудимый употреблял наркотические средства, покупая их через Интернет. Он приобретал их, расплачиваясь картой сожительницы. Из-за недостатка денег он решил вступить в сговор с неустановленным человеком, чтобы распространять наркотики.

Зимой этого года незнакомец спрятал наркотики в тайник и ждал, пока подсудимый Евгений заберет их. Евгений успешно «выполнил задание». В последующем, он планировал продавать наркотики.

Но в его мечты вмешались сотрудники полиции.

«В судебном заседании Евгений признал свою вину и согласился давать показания. Он ранее привлекался к ответственности, был замечен в частом употреблении алкоголя», — комментируют в пресс-службе ведомства.

Евгению дали 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» писал о том, что мужчину, который пытался провести 15 килограммов наркотиков для продажи на черном рынке, признали виновным.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Губернатор#Суды#Уголовная ответственность#Жалобы#Россия#Арбитражный суд#Тюменский областной суд#Центральный районный суд
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