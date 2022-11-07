Облитый «туалетными» водами мужчина воткнул нож в обидчика

58-летний Комольцев схватился за нож и воткнул его в спину гостю вечеринки. Но хозяин дома успел позвонить врачам, которые спасли организатора «грязной» атаки.
На Николая завели уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 — тяжкие телесные.
Но реального срока ему удалось избежать, он условно осужден на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком на 3 года.
Также Заводоуковский суд обязал его пройти курс лечения от алкоголизма, в случае необходимости.
Ранее «Наш город» рассказывал о поножовщине, которая произошла в Тобольске, виновника также обвинили за причинения тяжкого вреда здоровью.