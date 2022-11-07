Облитый «туалетными» водами мужчина воткнул нож в обидчика

Пьяные посиделки в Упорово закончились поножовщиной с «душком»

Николай Комольцев, вписавшийся в дом к другу, столкнулся с неблагодарным гостем в Упорово. Односельчанин пришел выпить к друзьям, но после ссоры облил Николая содержимым биотуалета. Ответа разгневанного мужчины долго ждать не пришлось.

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