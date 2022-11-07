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Облитый «туалетными» водами мужчина воткнул нож в обидчика

7 ноября 05:48
Фото: 1MI

Пьяные посиделки в Упорово закончились поножовщиной с «душком»

Николай Комольцев, вписавшийся в дом к другу, столкнулся с неблагодарным гостем в Упорово. Односельчанин пришел выпить к друзьям, но после ссоры облил Николая содержимым биотуалета. Ответа разгневанного мужчины долго ждать не пришлось.
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Суд

58-летний Комольцев схватился за нож и воткнул его в спину гостю вечеринки. Но хозяин дома успел позвонить врачам, которые спасли организатора «грязной» атаки.

На Николая завели уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 — тяжкие телесные.

Но реального срока ему удалось избежать, он условно осужден на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком на 3 года.

Также Заводоуковский суд обязал его пройти курс лечения от алкоголизма, в случае необходимости.

Ранее «Наш город» рассказывал о поножовщине, которая произошла в Тобольске, виновника также обвинили за причинения тяжкого вреда здоровью.

#Алиса Вернер#Общество#Суд#Нож#Ножевое ранение#Скорая помощь#Тяжкий вред здоровью#Тяжкие преступления#Условный срок
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