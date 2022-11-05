Тоболяк ударил гостя ножом

Мужчина рассказал, что к нему пришел сожитель сестры. Они выпивали, но посиделка превратилась в конфликт. Сожитель сестры нанес мужчине удары по лицу. Хозяин дома оскорбился и ударил его ножом два раза. О причинах ссоры никто не сообщил.