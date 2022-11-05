nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тоболяк ударил гостя ножом

5 ноября 14:32
Фото: 1MI
В отдел полиции по Тобольску поступило сообщение о том, что мужчине нанесли ножевые ранения.
Сюжет
Суд

Был задержан подозреваемый в преступлении — 52-летний хозяин дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Мужчина рассказал, что к нему пришел сожитель сестры. Они выпивали, но посиделка превратилась в конфликт. Сожитель сестры нанес мужчине удары по лицу. Хозяин дома оскорбился и ударил его ножом два раза. О причинах ссоры никто не сообщил.

Сожительница вызвала скорую помощь, как только узнала о произошедшем.

«Сейчас обвиняемому избирают меру пресечения. Было возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Ему грозит лишение свободы вплоть до 10 лет», — комментируют в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал о том, что 51-летнего жителя села Абатское будут судить за убийство. По вине мужчины погиб его 44-летний приятель. Трагедия произошла в июле этого года.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Россия#Нож#Уголовная ответственность#Деньги#Суд#Суды
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25