Тоболяк ударил гостя ножом

Был задержан подозреваемый в преступлении — 52-летний хозяин дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Мужчина рассказал, что к нему пришел сожитель сестры. Они выпивали, но посиделка превратилась в конфликт. Сожитель сестры нанес мужчине удары по лицу. Хозяин дома оскорбился и ударил его ножом два раза. О причинах ссоры никто не сообщил.
Сожительница вызвала скорую помощь, как только узнала о произошедшем.
«Сейчас обвиняемому избирают меру пресечения. Было возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Ему грозит лишение свободы вплоть до 10 лет», — комментируют в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал о том, что 51-летнего жителя села Абатское будут судить за убийство. По вине мужчины погиб его 44-летний приятель. Трагедия произошла в июле этого года.