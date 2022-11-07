«Донецкгормаш»: от паровых машин Боссе до гигантов горнодобывающей промышленности

Также Никита Хрущев близко общался шахтером Пантелеем Махиней, и тот познакомил нового друга с революционной литературой, в частности, с текстом «Коммунистического Интернационала». Этот опыт сподвиг юного Хрущева на дальнейшее участие в забастовках. Тем более, в 1912 году произошла трагедия с расстрелом бастующих рабочих Ленских золотых приисков, после чего протестные движения прокатились по всей стране. Дошли они и до Юзовки – шахтеры и металлурги выходили с требованиями сократить рабочий день с 10-12 до 8 часов, улучшить условия труда, дать право голоса рабочим. Руководил забастовками революционный комитет, прибывший из Петербурга. Комитет через Хрущева поручил шахтерам и металлургам не пускать в цеха всех, кто пытался сорвать протесты. За активное участие в забастовке Никиту Хрущева уволили с завода. Однако ему удалось устроиться в шахту 31 Рутченского Горнопромышленного Общества. Здесь Никита Сергеевич побывал слесарем, затем еще машинистом подъемной машины.