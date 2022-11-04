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Карибский кризис: что позволило избежать ядерной войны 60 лет назад?

4 ноября 18:22
В октябре 1962 года мир был наиболее близок к ядерной войне, когда попавший в центр противостояния СССР и США остров Куба едва не стал ареной мировой катастрофы. Аудиодрама, созданная при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), рассказывает о том, как удалось отодвинуть точку невозврата.

Видео, размещенное ниже, полностью состоит из сказанных в тот период слов. Действующие лица аудиодрамы — Джон и Роберт Кеннеди, Никита Хрущёв, Фидель Кастро, Родион Малиновский, Роберт Макнамара, Анастас Микоян, Эрнесто Че Гевара и множество других участников тех событий.

 

Так, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв в своей телеграмме от 24 октября 1962 года президенту США Джону Кеннеди писал, что СССР не намерен молча смотреть на «пиратские действия» американских кораблей в открытом море. Он предостерег: Советский Союз будет вынужден принять меры, «необходимые и адекватные», на его взгляд. Кеннеди в своем ответе подчеркнул, что сожалеет об ухудшении отношений между государствами из-за происходящих событий, сообщает mkset.ru.

 

Пятнадцать кораблей СССР развернулись от Кубы назад. Но танкеры продолжили двигаться вперед. 

 

В то же время во всем мире массово скупают золото. Такого рода события, как правило, фиксируются в начале каждого финансового кризиса или являются его предвестниками. 

 

В видео представлено детальное описание событий, произошедших 60 лет назад.

#Марина Колодкина#Политика#Видео
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