Карибский кризис: что позволило избежать ядерной войны 60 лет назад?

Видео, размещенное ниже, полностью состоит из сказанных в тот период слов. Действующие лица аудиодрамы — Джон и Роберт Кеннеди, Никита Хрущёв, Фидель Кастро, Родион Малиновский, Роберт Макнамара, Анастас Микоян, Эрнесто Че Гевара и множество других участников тех событий.
Так, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв в своей телеграмме от 24 октября 1962 года президенту США Джону Кеннеди писал, что СССР не намерен молча смотреть на «пиратские действия» американских кораблей в открытом море. Он предостерег: Советский Союз будет вынужден принять меры, «необходимые и адекватные», на его взгляд. Кеннеди в своем ответе подчеркнул, что сожалеет об ухудшении отношений между государствами из-за происходящих событий, сообщает mkset.ru.
Пятнадцать кораблей СССР развернулись от Кубы назад. Но танкеры продолжили двигаться вперед.
В то же время во всем мире массово скупают золото. Такого рода события, как правило, фиксируются в начале каждого финансового кризиса или являются его предвестниками.
В видео представлено детальное описание событий, произошедших 60 лет назад.