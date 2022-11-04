Карибский кризис: что позволило избежать ядерной войны 60 лет назад?

Так, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв в своей телеграмме от 24 октября 1962 года президенту США Джону Кеннеди писал, что СССР не намерен молча смотреть на «пиратские действия» американских кораблей в открытом море. Он предостерег: Советский Союз будет вынужден принять меры, «необходимые и адекватные», на его взгляд. Кеннеди в своем ответе подчеркнул, что сожалеет об ухудшении отношений между государствами из-за происходящих событий, сообщает mkset.ru.