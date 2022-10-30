Что известно о давке в Сеуле

По данным штаба на месте ЧП, всего погиб 151 человек, 82 человека получили ранения. В числе погибших 19 граждан иностранных государств. Еще 350 человек пропали без вести.
Давка началась в узком переулке в районе Итхэвон рядом с отелем Hamilton примерно с 22.22 субботы (16.22 мск) — здесь проходило празднование Хеллоуина. Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напоры толпы.
Официальные причины давки пока не называют. Президент Южной Корее объявил национальный траур.
Давка в районе Итхэвон стала самой страшной трагедией в Южной Корее со времен крушения парома «Севоль» (2014), когда погибли 304 человека — в основном старшеклассники.
В истории известно о нескольких крупнейших давках, в которых погибли люди. Одна из них произошла 2 июля 1990 года Тв пешеходном туннеле «аль-Ма’айсим» в Мекке. Погибло более 1400 человек. Это стало крупнейшей за 20 лет массовой трагедией, связанной с проведением хаджа.
31 августа 2005 года на мосту Аль-Аимма (Багдад) ЧП, снесшее жизни более тысячи людей, произошло во время мероприятий, посвященных годовщине смерти шиитского имама Мусы аль-Казыма. Причиной давки на мосту стал миноментный обстрел и слухи о наличии в толпе террориста-смертника с «поясом шахида».
22 ноября 2010 в столице Камбоджи, в Пномпене, давка произошла во время празднования традиционного камбоджийского праздника — фестиваля воды. Погибли более 450 человек.
Тюменский журналист Анастасия Миронова вспоминает, что в 1998 году во время празднования дня города в областной столице тоже произошла крупнейшая давка.
«У кинотеатра „Современник“ должна был пройти концерт Андрея Губина и группы „Дискотека авария“. Я лишь подошла к краю толпы узнать, что происходит на сцене, в это время толпа вдруг сдала назад. Я упала, по мне побежали люди. Вероятно, тогда мне сломали ребро, но узнала я об этом годы спустя, когда упала с велосипеда и делала снимок: мне сказали, что на одном из ребер сросшаяся трещина. А в тот день толпу разгоняли из брандспойтов и были погибшие», отметила Анастасия.