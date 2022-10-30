Что известно о давке в Сеуле

«У кинотеатра „Современник“ должна был пройти концерт Андрея Губина и группы „Дискотека авария“. Я лишь подошла к краю толпы узнать, что происходит на сцене, в это время толпа вдруг сдала назад. Я упала, по мне побежали люди. Вероятно, тогда мне сломали ребро, но узнала я об этом годы спустя, когда упала с велосипеда и делала снимок: мне сказали, что на одном из ребер сросшаяся трещина. А в тот день толпу разгоняли из брандспойтов и были погибшие», отметила Анастасия.