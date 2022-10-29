В батальоне «Ермак» устроили проверку после жалоб мобилизованных тюменцев

«Поручил разобраться на месте с тем, где правда, а где вымысел», сообщил Александр Моор в своем тг-канале.
К бойцам в батальон «Ермак», сформированный из числа мобилизованных из Тюменской области, доставили дополнительно строительный инструмент, необходимый хозяйственный инвентарь, продукты. Кроме того, укомплектовали медицинский пункт противовирусными препаратами.
«Осмотрели расположение подразделения и место несения службы. Все ребята живы и здоровы. Передают большой привет родным», отметил представитель Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что родственники мобилизованных жителей Тюменской области жаловались на условия, в которых проживают бойцы в местах несения службы. Военнослужащие отмечали нехватку продовольствия и медикаментов, отсутствие денежных выплат.