В батальоне «Ермак» устроили проверку после жалоб мобилизованных тюменцев

После жалоб мобилизованных жителей Тюменской области в батальоне «Ермак» организовали проверку. Представитель региона отправился в расположение группы по поручению губернатора, после того, как в социальных сетях был опубликован видеоролик с жалобами мобилизованных граждан.

Сюжет Александр Моор