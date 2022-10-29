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В батальоне «Ермак» устроили проверку после жалоб мобилизованных тюменцев

29 октября 04:24
Фото: 1Mi
После жалоб мобилизованных жителей Тюменской области в батальоне «Ермак» организовали проверку. Представитель региона отправился в расположение группы по поручению губернатора, после того, как в социальных сетях был опубликован видеоролик с жалобами мобилизованных граждан.

«Поручил разобраться на месте с тем, где правда, а где вымысел», сообщил Александр Моор в своем тг-канале.

К бойцам в батальон «Ермак», сформированный из числа мобилизованных из Тюменской области, доставили дополнительно строительный инструмент, необходимый хозяйственный инвентарь, продукты. Кроме того, укомплектовали медицинский пункт противовирусными препаратами.

«Осмотрели расположение подразделения и место несения службы. Все ребята живы и здоровы. Передают большой привет родным», отметил представитель Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что родственники мобилизованных жителей Тюменской области жаловались на условия, в которых проживают бойцы в местах несения службы. Военнослужащие отмечали нехватку продовольствия и медикаментов, отсутствие денежных выплат.

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