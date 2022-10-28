На какие выплаты могут рассчитывать тюменцы с января 2023 года

Министерство труда и социальной защиты РФ планирует проиндексировать некоторые выплаты и пособия. К таким, в первую очередь, относится пособие на рождение ребенка. Сотрудники Минтруда собираются повысить его размер с 20 до 23 тысяч рублей. Это произойдет уже в следующем году, в феврале.
Именно такие данные указаны в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России.
Стоит понимать, что выплаты адресованы любой льготной категории граждан, которая обслуживается Пенсионным фондом. Сообщается, что с 1 февраля 2023 года социальные выплаты изменятся.
1) Пособие на рождение ребенка будет составлять 23 тысячи рублей;
2) минимальное пособие по уходу за ребенком — почти 9 тысяч рублей;
3) максимальное пособие по уходу за ребенком может достигнуть суммы в 33 тысячи рублей;
4) максимальное пособие по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней может составлять более 380 тысяч рублей.
Также в Министерстве труда отмечают, что работающим гражданам предоставляют пособие по уходу за ребенком, составляющее 40% среднего заработка за последние два года. Размер данной выплаты не должен быть меньше минимального и не больше максимального пособия по уходу за ребенком.
Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков подчеркивал, что индексация единовременного пособия происходит по уровню фактической инфляции.
По словам главы Минтруда, на выплаты по временной нетрудоспособности и по уходу за детьми до полутора лет влияет уровень заработка за последние два года.
Мы связались с тюменкой Маргаритой Шабановой. Она мать троих детей. По словам Маргариты, далеко не каждой семье удается получать выплаты по пособиям в стопроцентном размере.
«Выплаты напрямую зависят от дохода семьи. Наша семья является малоимущей. Я не в браке, у меня трое детей. На старшего сына получаю пособие от ПФР — 13 700 рублей, на среднего сына — 13 700 рублей, на младшего до полутора лет — 8 800 рублей. Также от социальной защиты до 3 лет в поддержку многодетных семей — 13 700 рублей», поделилась Шабанова.
Маргарита добавляет, что любая семья раз в год может подать заявление на адресную помощь. За каждого ребенка — по 2 тысячи рублей.
«Есть знакомые, которые получали выплаты на первого ребенка. Размер пособия составляет 150 тысяч рублей. Насколько я знаю, сумма этих выплат пока остается прежней», отмечает Маргарита.
Другая тюменка Юлия Пенкова сообщила, что она получает 18 тысяч рублей в качестве единовременного пособия при рождении ребенка.
«Хотелось бы получать больше. Денег не хватает. Продукты, одежда, детские вещи. Как хочешь — так и оплачивай», высказалась тюменка.
В приказе от Министерства труда и социальной защиты России сказано, что теперь для расчета больничного гражданам не нужно получать справку о зарплате с предыдущей работы. Всю информацию работодатель будет направлять в налоговые органы. А уже оттуда сведения попадут в Социальный фонд России. Это упростит процедуру расчета больничного.
Расчет размера пособий по временной нетрудоспособности происходит исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, который учитывается в сумме, не превышающей предельную величину базы для начисления страховых взносов. Работник, в зависимости от своего стажа, может получить от 60% до 100% среднего заработка.
После внедрения в 2023 году единого тарифа страховых взносов, социальное страхование смогут получить граждане, работающие по ГПХ. Исполнители по договорам гражданско-правового характера, у которых в 2022 году была работа по трудовому договору и за которых были перечислены взносы в ФСС в сумме не менее 4 тысячи рублей, смогут получать пособия уже с начала 2023 года.
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