На какие выплаты могут рассчитывать тюменцы с января 2023 года

Власти обещают, что с начала 2023 года некоторые социальные пособия проиндексируют. Пособие на рождение ребенка увеличат до 23 тысяч рублей, а пособие по уходу за ребенком может варьироваться от 9 тысяч рублей до 33 тысяч рублей. Тюменские мамы рассказали, сколько они получают на детей и хватает ли им этих выплат.

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