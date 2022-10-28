В Тюменской области мобилизованные начали получать единовременные выплаты

Ранее «Наш Город» писал, что супруги мобилизованных тюменцев жаловались на то, что на счет их мужей за все время службы поступило только 759 рублей. Одна из женщин обратилась с заявлением по данному факту в военную прокуратуру и к губернатору Тюменской области. Ответ ей пообещали дать в течение тридцати дней.