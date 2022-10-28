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В Тюменской области мобилизованные начали получать единовременные выплаты

28 октября 08:42
Фото: 1Mi
Мобилизованные тюменцы начали получать единовременные выплаты в размере ста тысяч рублей. Денежные средства пока получила только часть военнослужащих. В течение ближайших дней, после того как из Военного комиссариата будут необходимые данные, выплаты перечислят на карты другим тюменцам.
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Бюджет

В информационном центре правительства Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что для получения выплат заявлений подавать не нужно — деньги автоматически перечислят на счет мобилизованных.

Ранее «Наш Город» писал, что супруги мобилизованных тюменцев жаловались на то, что на счет их мужей за все время службы поступило только 759 рублей. Одна из женщин обратилась с заявлением по данному факту в военную прокуратуру и к губернатору Тюменской области. Ответ ей пообещали дать в течение тридцати дней.

#Новости#Единовременные выплаты#Выплаты#2#Военные#Тюменская область#Бюджет#Частичная мобилизация#Военнослужащие#Валентина Бурнашева#Общество
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