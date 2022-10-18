В Ейске завершен разбор завалов дома. Число погибших выросло до 13 человек

Тринадцать человек погибли, в том числе трое детей, погибли, девятнадцать получили различные травмы в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске (Краснодарский край). ЧП произошло в понедельник, 17 октября, в 18:10. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей бомбардировщика.

По словам главы МЧС России Александра Куренкова, взрыва после падения самолета Су-34 в жилом массиве не было. «Самолет при падении ударился о дом, разрушился, разлилось горючее. Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление», пояснил Куренков. Разлившееся при крушении воздушного судна топливо загорелось, огонь перекинулся на жилой многоэтажный дом. После чего начался пожар с первого по девятый этаж. Площадь пожара около двух тысяч квадратов, пострадали семнадцать квартир, пишет РИА «Новости». Летчики упавшего Су-34 катапультировались. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП. Всего в доме проживало порядка шестисот человек. Эвакуированы 360 человек, из них 40 детей. Их временно разместили в пансионатах. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. На данный момент разбор завалов дома завершен. Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения самолёта в Ейске. По факту крушения самолёта Су-34 в Ейске возбуждено уголовное дело.