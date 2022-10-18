Когда в Тюменской области закончится частичная мобилизация

14 октября военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков сообщил, что готовятся определенные подразделения, в которые набирают тюменцев. Мобилизованные будут проходить подготовку на военных полигонах, расположенных на территории Тюменской области.
«Есть указ от президента Российской Федерации. Как выйдет указ о завершении мероприятий по частичной мобилизации — задания будут выполнены. Мы не говорим не про какие волны. Есть задание, оно выполняется в плановом режиме», прокомментировал военный комиссар Тюменской области.
Но тюменские власти пока не собираются «раскрывать все карты». Никаких официальных заявлений не было. Губернатор Тюменской области Александр Моор не сообщал, когда закончатся мобилизационные мероприятия и сколько человек будет призвано именно из Тюменской области.
Перед публикацией данного материала «Наш город» направил запрос в оперативный штаб Тюмени для подробного разъяснения ситуации.
Сегодня поступило официальное заявление мэра Москвы Сергея Собянина.
Накануне он заявил, что по информации военного комиссара города Москвы, задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрылись 17 октября этого года, в 14 часов дня. Кроме того, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.
В одном из тюменских сообществ в телеграм-канале, посвященном частичной мобилизации, люди обсуждают возможные сроки окончания мобилизационных мероприятий.
«Есть ощущение, что со всеми переносами наша область план выполнит неизвестно когда. Так и будут туда-сюда людей гонять», считает Александр.
«10 октября отправили очень много военнослужащих. И из города, и из региона. Я думала, на этом все закончится. Теперь — сомневаюсь», высказала мнение Екатерина.
«Страна встала на военные рельсы, теперь это не скоро закончится. Даже Москва уже отчиталась. Почему Тюменская область в пролете?» задается вопросом Вета.
«Достаточно странно все происходит. Всех разворачивают и отправляют домой, но при этом получается, что еще недобор», пишет Екатерина. Г.
Некоторые комментаторы предположили, что мероприятия по частичной мобилизации в Российской Федерации закончатся спустя две недели после заявления президента Владимира Путина.
«14 октября Путин сказал, что мобилизация закончится через две недели. Может быть, стоит отчитывать от этого же числа?»
Также один из мужчин, состоящих в данном сообществе, рассказал, что хотел пойти служить добровольцем, подавал заявку через официальный портал «Госуслуг». Однако, в военкомате ему сообщили, что для тех кто хочет пойти добровольцем, необходимо подписать контракт на полгода.
«Тогда будет испытательный срок 3 месяца. Все очень непонятно: набирают до сих пор или нет», оставил комментарий тюменец.
Ранее Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщал, что в России в рамках частичной мобилизации было призвано более 200 тысяч человек.
То есть за 2 недели план по мобилизации был выполнен на 2/3. Есть вероятность, что активная фаза мобилизационных мероприятий продлится еще 2 недели.
Кроме того, власти некоторых регионов уже отчитались о выполнении плана мобилизационных мероприятий. Другие регионы даже заявили о его выполнении на 30-80%.
12 октября власти республики Бурятии и Забайкальского края сообщили о донаборе военнослужащих по частичной мобилизации. Курская и Ростовская области рассказали о новых мобилизационных заданиях, поступивших в субъекты страны. О выполнении плана по частичной мобилизации они заявляли ранее.
Ранее «Наш город» писал о слухах, которые ходят в Тюменской области о «второй волне частичной мобилизации». Люди говорили, что она будет в первой половине октября, другие утверждали, что под Новый год. Однако понятия «первая волна» и «вторая волна» к частичной мобилизации не применимы.