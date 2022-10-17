В Тюмени IT-компания предоставляет сотрудникам отсрочку от частичной мобилизации

Отсрочку обещают сотрудникам, которые подпадают под приказ Минцифры № 712 26.09.22. Эти сотрудники должны иметь высшее образование.
По данным на 16 октября, тюменская компания ищет: инженера-программиста АСУТП, начальника отдела инжиниринга, специалиста по наладке и испытанию технических систем, электромонтажника-схемщика (слесарь КИПиА). Соискателям обещают зарплату от 39 до 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюменской области, у которых есть трое несовершеннолетних детей, не будут призываться в армию в рамках частичной мобилизации.