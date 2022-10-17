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В Тюмени IT-компания предоставляет сотрудникам отсрочку от частичной мобилизации

17 октября 11:10
Фото: 1Mi
В Тюменской области есть IT-компания, которая обещает сотрудникам отсрочку от частичной мобилизации. По данным сайта HeadHunter, организация имеет государственную аккредитацию. Работники могут претендовать на «дополнительные льготы».

Отсрочку обещают сотрудникам, которые подпадают под приказ Минцифры № 712 26.09.22. Эти сотрудники должны иметь высшее образование.

По данным на 16 октября, тюменская компания ищет: инженера-программиста АСУТП, начальника отдела инжиниринга, специалиста по наладке и испытанию технических систем, электромонтажника-схемщика (слесарь КИПиА). Соискателям обещают зарплату от 39 до 100 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюменской области, у которых есть трое несовершеннолетних детей, не будут призываться в армию в рамках частичной мобилизации.

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