Тюменские отцы троих детей получат отсрочку от частичной мобилизации

По словам Картаполова ранее отсрочку от призыва предоставляли только отцам четырех несовершеннолетних детей.
«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества», заявил Картаполов.
Между тем, отсрочка от призыва является правом гражданина, которым он может воспользоваться или не воспользоваться по своему усмотрению.
«Несмотря на имеющееся основание для отсрочки от призыва по мобилизации, вы можете добровольно явиться в военкомат и изъявить желание быть мобилизованным», указано на сайте объясняем.рф.
Согласно указу президента России Владимира Путина, при призыве в рамках частичной мобилизации отсрочку предоставляют студентам очной и заочной форм обучения, по брони: специалистам сферы IT-технологий, операторов связи, финансовых организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры рынка, средств массовой информации и т. д. Заявку на бронь сотрудник может подать самостоятельно на сайте Госулуги.
Также по частичной мобилизации на службу не будут призваны люди с рядом заболеваний: сахарный диабет, ВИЧ, онкология, гепатиты, инсульт, туберкулез, психические расстройства, зависимость от наркотических препаратов.
Отсрочку предоставляют гражданам, которые ухаживают за больными родственниками или являются опекунами несовершеннолетних брата или сестры. Кроме того, отсрочка от призыва положена депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации.