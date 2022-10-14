Тюменские отцы троих детей получат отсрочку от частичной мобилизации

Жители России, в том числе и Тюменской области, у которых есть трое несовершеннолетних детей, получат отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, пишет «Парламентская газета».

Сюжет Дети