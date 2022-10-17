Ищут вахтовика, пермяки обратились к тюменскому депутату Госдумы, дело Бережного

Почти 10 дней в Тюменской области ищут пропавшего вахтовика.
Тюменец вышел из дома 2 октября, у него с собой был авиабилет до Ямбурга в ЯНАО. Мужчина 1976 года рождения, на вид 45-50 лет, рост около 170 сантиметров.
Известно, что на самолёт до Ямбурга он не садился. Сумку оставил в аэропорту Рощино (её нашли). Если вы его видели, позвоните по телефону 8(34553) 4-22-88 — дежурная часть.
Пермские мобилизованные обратились к тюменскому депутату Госдумы с жалобами.
Больше всего их интересовал вопрос с выплатами от правительства Пермского края. Сейчас мужчины находятся на базе подготовки около Тюмени. Призванным в рамках частичной мобилизации выдали дополнительное обмундирование и экипировку.
Иван Квитка рассказал в своем телеграм-канале, что у пермяков нет вопросов к питанию и оснащению экипировкой.
В Москве начался суд по делу тюменца Виталия Бережного.
В Верховном суде Москвы 17 октября прошло первое заседание по делу Виталия Бережного. Сегодня принималось решение об изменении территориальной подсудности дела. В итоге рассмотрение перенесли в Московский городской суд.
«Изменили на Московский городской суд, но мы будем обжаловать это решение»сообщила «Нашему городу» Анастасия Волк.
В столицу на рассмотрение дела отправился второй адвокат Бережного — Сергей Ракульцев.
Стоит отметить, что в Москву пришлось направить более 200 томов с материалами. Но, несмотря на то, что вменяемое Бережному преступление касается половой неприкосновенности ребенка, заседание прошло в открытом формате. Седьмого октября в Верховный суд прибыли материалы дела Виталия Бережного.